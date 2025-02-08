Santorini ve 3 Yunan adasında okullar 14 Şubat'a kadar kapalı kalacak

Yunan adalarında sarsıntıların peş peşe devam ederken Sismik Risk Değerlendirme Bilimsel Komitesi’nin kararına göre Santorini, Ios, Anafi ve Amorgos'taki okullar, en az 14 Şubat'a kadar kapalı kalacak.

Yapılan açıklamada, “Anydros'un Thera ve Amorgos arasındaki deniz alanındaki sismik dizilim istikrarını korumaktadır” denilirken, “Kammeni'nin volkanik faaliyeti ve Kolumbos'un denizaltı yanardağı ile ilgili değildir” ifadesine yer verildi.



Bu sabah, Santorini ve Amorgos arasındaki deniz alanında yaklaşık 50 dakika içinde 4.5 Richter'in üzerinde deprem sarsıntıları kaydedildi.



Yetkililer, ada sakinlerinin binaların içinde büyük toplantılar yapmaktan ve terk edilmiş binalara yaklaşmaktan kaçınmaları gerektiğini bildirdi.



Ammoudi, Armeni, Korfos ve Eski Fira limanlarına girilmesinin de tehlikeli olacağı ifade edildi.



Ada sakinlerinin, binalarındaki tehlikeli unsurları (sarkan ağır nesneler, asma tavanlar, vb.) kaldırmaya ve yüzme havuzlarındaki suyu boşaltmaya devam etmeleri de istendi.



Ayrıca kentsel ve kırsal yol ağında hareket ederken, özellikle de toprak kaymalarının meydana gelebileceği dik eğimlere sahip bölgelerde güvenli rotalar seçmeleri önerildi.



Güçlü sismik sarsıntılar durumunda kıyı bölgelerinden acil tahliye sağlanacağı da bildirildi.