"Santorini Yanardağı patladı" yalanı: Sahte video büyük panik yarattı
Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir videoda, Santorini Yanardağı'nın patladığına ilişkin yalanlar ortaya atıldı. Santorini'yi kaos içinde gösteren yapay zeka destekli görüntüler kullanıcılar arasında büyük panik yarattı. Endişe verici sahte video, Santorini'nin felaket niteliğindeki bir volkanik patlamanın ardından lavlarla sarıldığını gösteriyor. Uzmanlar halihazırda gerçekleşen depremlerin volkanik bir patlamayı tetikleyebileceği konusunda uyarırken, sahte videolar hızla yayılmaya devam ediyor.
Son zamanlarda depremlerle gündemden düşmeyen Yunan adası Santorini'yi kaos içinde gösteren yapay zeka destekli video TikTok'ta viral oldu.
Endişe verici sahte video, Santorini'nin felaket niteliğindeki bir volkanik patlamayla sarıldığını gösteriyor.
YUNAN ADALARINDA YIKIM SAHNELERİ
Yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, birden fazla hesap tarafından yeniden paylaşıldı ve internette panik dalgaları yarattı.
Videoda, Santorini Yanardağı şiddetli bir şekilde patlıyor ve Kiklad Adaları'nda yıkıma yol açıyor.
"ACİL DURUMLAR İSTİSMAR EDİLİYOR"
Bir sosyal medya hesabının iddiasına göre, videonun Santorini'nin turizm sektörüne zarar vermek için oluşturulduğu öne sürülüyor.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, beğeni ve görüntüleme kazanmak için kamuoyunun korkusunu ve acil durumları istismar ediyor.
Bu tür kıyamet videolarının, özellikle de Kiklad Adaları'ndaki sismik aktiviteyle bağlantılı olanların çekiciliği, çok sayıda içerik oluşturucusunu yanıltıcı gönderiler üretmeye yöneltti.
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