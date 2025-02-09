"Santorini Yanardağı patladı" yalanı: Sahte video büyük panik yarattı

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir videoda, Santorini Yanardağı'nın patladığına ilişkin yalanlar ortaya atıldı. Santorini'yi kaos içinde gösteren yapay zeka destekli görüntüler kullanıcılar arasında büyük panik yarattı. Endişe verici sahte video, Santorini'nin felaket niteliğindeki bir volkanik patlamanın ardından lavlarla sarıldığını gösteriyor. Uzmanlar halihazırda gerçekleşen depremlerin volkanik bir patlamayı tetikleyebileceği konusunda uyarırken, sahte videolar hızla yayılmaya devam ediyor.

"Santorini Yanardağı patladı" yalanı: Sahte video büyük panik yarattı

Son zamanlarda depremlerle gündemden düşmeyen Yunan adası Santorini'yi kaos içinde gösteren yapay zeka destekli video TikTok'ta viral oldu.

Endişe verici sahte video, Santorini'nin felaket niteliğindeki bir volkanik patlamayla sarıldığını gösteriyor.

YUNAN ADALARINDA YIKIM SAHNELERİ

Yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, birden fazla hesap tarafından yeniden paylaşıldı ve internette panik dalgaları yarattı.

Videoda, Santorini Yanardağı şiddetli bir şekilde patlıyor ve Kiklad Adaları'nda yıkıma yol açıyor.

"Santorini Yanardağı patladı" yalanı: Sahte video büyük panik yarattı - 1 TikTok'ta viral olan video büyük tepki çekti.

"ACİL DURUMLAR İSTİSMAR EDİLİYOR"

Bir sosyal medya hesabının iddiasına göre, videonun Santorini'nin turizm sektörüne zarar vermek için oluşturulduğu öne sürülüyor.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, beğeni ve görüntüleme kazanmak için kamuoyunun korkusunu ve acil durumları istismar ediyor.

Bu tür kıyamet videolarının, özellikle de Kiklad Adaları'ndaki sismik aktiviteyle bağlantılı olanların çekiciliği, çok sayıda içerik oluşturucusunu yanıltıcı gönderiler üretmeye yöneltti.

"Santorini Yanardağı patladı" yalanı: Sahte video büyük panik yarattı - 2 Türkiye'de deprem olduğuna ilişkin videolar defalarca paylaşıldı.

"TÜRKİYE'DE 7.9'LUK OLDU" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Facebook'ta da Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğuna ilişkin sahte bir video yayılmıştı.

doğru olmamasına rağmen binlerce kişi tarafından paylaşılarak çapında ses getirmişti.

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