"Santorini Yanardağı patladı" yalanı: Sahte video büyük panik yarattı

Son zamanlarda depremlerle gündemden düşmeyen Yunan adası Santorini'yi kaos içinde gösteren yapay zeka destekli video TikTok'ta viral oldu.



Endişe verici sahte video, Santorini'nin felaket niteliğindeki bir volkanik patlamayla sarıldığını gösteriyor. YUNAN ADALARINDA YIKIM SAHNELERİ



Yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, birden fazla hesap tarafından yeniden paylaşıldı ve internette panik dalgaları yarattı.



Videoda, Santorini Yanardağı şiddetli bir şekilde patlıyor ve Kiklad Adaları'nda yıkıma yol açıyor.

TikTok'ta viral olan video büyük tepki çekti.

"ACİL DURUMLAR İSTİSMAR EDİLİYOR"



Bir sosyal medya hesabının iddiasına göre, videonun Santorini'nin turizm sektörüne zarar vermek için oluşturulduğu öne sürülüyor.



Birçok sosyal medya kullanıcısı, beğeni ve görüntüleme kazanmak için kamuoyunun korkusunu ve acil durumları istismar ediyor.



Bu tür kıyamet videolarının, özellikle de Kiklad Adaları'ndaki sismik aktiviteyle bağlantılı olanların çekiciliği, çok sayıda içerik oluşturucusunu yanıltıcı gönderiler üretmeye yöneltti.

Türkiye'de deprem olduğuna ilişkin videolar defalarca paylaşıldı.

"TÜRKİYE'DE 7.9'LUK DEPREM OLDU" İDDİASI



Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Facebook'ta da Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğuna ilişkin sahte bir video yayılmıştı.



Haberler doğru olmamasına rağmen binlerce kişi tarafından paylaşılarak dünya çapında ses getirmişti.