Santorini'de deprem krizi bitti: İlk ziyaretçiler adaya ulaştı!

Yunanistan'ın ünlü turizm adası Santorini, şubat ayında meydana gelen binlerce küçük depremin ardından ilk ziyaretçilerine kapılarını açıyor.



Olağanüstü hal ilan edilen adada, binlerce kişi depremlerden dolayı kaçmak zorunda kalmıştı ve turizm sezonunun sönük geçeceği endişeleri doğmuştu.



Pazar günü yılın ilk yolcu gemisi adaya ulaştı.

SANTORİNİ'DE ENDİŞE YARATAN DEPREMLER



Milyonlarca turist her yıl Santorini'ye akın ediyor. Yunanistan gibi depreme yatkın bir ülkede bile eşi benzeri görülmemiş sismik hareketliliğin artması, yetkilileri okulları kapatmaya, inşaatları durdurmaya ve adaya kurtarma ekipleri göndermeye sevk etti.

İLK KRUVAZİYER GEMİSİ



Pazar sabahı Celestyal Discovery isimli kruvaziyer gemisi, Santorini açıklarındaki pırıl pırıl Ege sularına, içinde çoğunluğu Amerikalı olan yaklaşık bin 700 turistle birlikte yanaştı. Celestyal Cruises, bu ayın başlarında Santorini'yi listesinden çıkarmıştı.



67 yaşındaki Deborah Terry isimli turist, “Adanın tekrar ziyaretçiye açık olduğunu ve ilk bizim gideceğimizi bilmek heyecan verici.” dedi.