Santorini'de deprem krizi bitti: İlk ziyaretçiler adaya ulaştı!
Yunanistan'ın ünlü turizm adası Santorini, binlerce yıkıcı depremin ardından ilk misafirlerini ağırlıyor. Yılın ilk turistik yolcu gemisi adaya ulaştı. Adada OHAL ilan edilmesinin ardından turizm sezonunun sönük geçeceği endişeleri doğmuştu. Celestyal Discovery isimli kruvaziyer gemisi, bin 700 misafiriyle birlikte adaya yanaştı.
Yunanistan'ın ünlü turizm adası Santorini, şubat ayında meydana gelen binlerce küçük depremin ardından ilk ziyaretçilerine kapılarını açıyor.
Olağanüstü hal ilan edilen adada, binlerce kişi depremlerden dolayı kaçmak zorunda kalmıştı ve turizm sezonunun sönük geçeceği endişeleri doğmuştu.
Pazar günü yılın ilk yolcu gemisi adaya ulaştı.
SANTORİNİ'DE ENDİŞE YARATAN DEPREMLER
Milyonlarca turist her yıl Santorini'ye akın ediyor. Yunanistan gibi depreme yatkın bir ülkede bile eşi benzeri görülmemiş sismik hareketliliğin artması, yetkilileri okulları kapatmaya, inşaatları durdurmaya ve adaya kurtarma ekipleri göndermeye sevk etti.
İLK KRUVAZİYER GEMİSİ
Pazar sabahı Celestyal Discovery isimli kruvaziyer gemisi, Santorini açıklarındaki pırıl pırıl Ege sularına, içinde çoğunluğu Amerikalı olan yaklaşık bin 700 turistle birlikte yanaştı. Celestyal Cruises, bu ayın başlarında Santorini'yi listesinden çıkarmıştı.
67 yaşındaki Deborah Terry isimli turist, “Adanın tekrar ziyaretçiye açık olduğunu ve ilk bizim gideceğimizi bilmek heyecan verici.” dedi.
"TURİZM KURULUNA GÜVENİYORUZ"
Bir başka yolcu Julie Eberly de adanın tehlikeden uzak olduğundan emin olduğunu söyleyerek, “Buradaki turizm kuruluna güveniyoruz, bu yüzden eğer gelmenin güvenli olduğunu söylüyorlarsa, kollarımızı açarak geliriz.” ifadelerini kullandı.
EKONOMİSİ TAMAMEN TURİZME BAĞLI
Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı bir ada olan Santorini, M.Ö. 1600 yıllarında tarihin en büyük volkanik patlamalarından birinin ardından bugünkü halini aldı. Ada her yıl yaklaşık 2,5 milyon turist ağırlıyor ve ekonomisi neredeyse tamamen turizme bağlı.
Yerel halk ise ekonomik olarak umutlarını ziyaretçilerin adaya dönmesine bağlıyor.
KARA BULUTLAR KALKIYOR
Adada bir dükkan sahibi olan Tassos Kontos, “Hepimiz her şeyin normale döneceğini, insanların geri geleceğini umuyoruz. Bulutlar kalkıyor gibi görünüyor.” diye konuştu.
Depremlerin ardından adada büyük bir hasar rapor edilmedi, ancak yetkililer daha büyük bir deprem olması durumunda insanların güvenli bir şekilde kaçışını kolaylaştırmak için bir tahliye limanı kuracaklarını duyurdu.
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