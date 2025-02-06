Santorini'de olağanüstü hal ilan edildi: Yağmacılar için devriye de başladı

Kiklad Adaları'nda, Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde yaşanan yoğun sismik aktivite nedeniyle Thira belediyesinde olağanüstü hal ilan edildi.



Sivil Savunma Genel Sekreterliği'nin kararında özellikle şu ifadelere yer verildi:



"Yukarıdaki bölgede son zamanlarda meydana gelen sismik aktivitenin yol açtığı acil ihtiyaçları karşılamak ve sonuçları yönetmek amacıyla Thira Belediyesi'nde Sivil Savunma için Olağanüstü Hal ilan etmeye karar veriyoruz. Bu bildirge 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek ve 1 Mart'a kadar bir ay sürecek."

SANTORİNİ'DE SON DURUM

Yunanistan, başta Santorini olmak üzere çevre adalarda büyük depreme hazırlanıyor. Peş peşe sallantıların devam ettiği adada yerel yetkililer koruyucu önlemler alıyor.



Santorini Belediyesi, Kaldera boyunca çeşitli yerlere şeritler yerleştirdi.



Bu tedbirin, turistlerin ve bölge sakinlerinin güçlü rüzgarlar ve sarsıntılar nedeniyle toprak kayması tehlikesi bulunan belirli noktalara yaklaşmamaları için alındığı belirtildi.



Son günlerde 10 bini aşkın kişinin adayı terk ettiği vurgulanıyor.



EN BÜYÜK SARSINTI KAYDEDİLDİ



Dün akşam 5.2 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. Bu, bölgenin son günlerde yaşadığı en büyük sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

Sallantıların büyüklüklerin arttığını ve bunun önemli olduğunu belirten uzmanlar, en kritik sorunun depremlerin bir yanardağ patamasına yol açıp açmayacağı olduğunu söylüyor.