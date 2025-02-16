Santorini'de resmi olarak yanardağ uyarısı yapıldı

Yunanistan'da Santorini adası ve çevresi için volkanik hareketlilik uyarısı yapıldı.

Deprem Korunma ve Planlama Organizasyonu (OASP) Başkanı Profesör Efthimios Lekkas, iki Komitenin (Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik Risk Azaltma Daimi Bilimsel Komitesi ve OASP'nin Yunan Volkanik Yayını İzleme Daimi Bilimsel Komitesi) ortak bugün toplantı düzenledi.

To Vima'daki habere göre, komite bölgede 3 ve üzeri büyüklüğünde 1300 adet deprem yaşandığını belirterek, bir dizi uyarıda bulundu. Komitenin uyarıları şöyle:

- Thira ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanındaki sismik dizilim, 1 Şubat'tan bugüne kadar yaklaşık 3 üzerinde büyüklüğe sahip 1300 depremle (ve kaydedilen maksimum büyüklük 5.3) göreceli bir azalma göstermektedir.

MAGMA HAREKETLİ

- ⁠Anydros adası bölgesindeki mevcut sismik aktivite, Kuzey Batı ve Güney Doğu yönündeki denizaltı faylarından kaynaklanmaktadır ve bölgenin daha geniş jeodinamik bağlamının bir parçasıdır. Eldeki verilere göre bu aktivite tektonik hareketler ve daha derin magmatizmanın birleşmesi sonucu oluşmuştur.



- Kaldera içindeki sismik aktivite aynı seviyelerde seyrederken, sürekli izlenen Santorini'nin daha geniş kesimlerinde ise artan zemin deformasyonu gözleniyor.



Karar sonrasında, Thira, Ios, Anafi ve Amorgos'ta okullar 21 Şubat 2025 Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Komite, çarşamba günü yeniden toplanacak.