Santorini'deki volkan aktif hale geldi: İki senaryo üzerinde duruluyor

"VOLKAN AKTİF HALE GELDİ" Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

BÜYÜK SANTORİNİ DEPREMİ YANARDAĞI TETİKLEYECEK Mİ?

Atina Üniversitesi Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi de sismik hareketliliğin geçtiğimiz haftalara göre daha düşük olduğunu bildirdi.



Komitenin koordinatörü Efthimios Lekkas, bölgedeki en olası senaryonun sallantıların kademeli olarak azalması olduğunu söylerken, ikinci senaryo için ise, "Büyüklüğü 6 ya da biraz daha büyük bir depremin tetiklenmesi." dedi.

"10 BİN YIL BOYUNCA BEKLENMİYOR"



Bir diğer olasılık olan volkanik faaliyete ilişkin ise, "Yakın gelecekte herhangi bir volkanik patlama beklenmemektedir.” diyen Lekkas, "Kolumbo'un önümüzdeki 10 bin yıl boyunca patlaması beklenmemektedir ve meydana gelebilecek yeni bir yanardağ hakkındaki tartışmalar 200 bin yıl içinde olabilecek bir şeyle ilgilidir. Sonuç olarak, bu senaryoların operasyonel planlamada yeri yoktur.” ifadelerini kullandı.