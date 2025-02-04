Santorini'nin yarısı adadan kaçtı: Uyuyan dev korkutuyor, bilim insanları uyardı

Santorini, Amorgos ve Ios arasındaki deniz alanında son üç günde yaklaşık 550 sarsıntı kaydedildi; bunların büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3'ün üzerinde, kaydedilen en yüksek şiddet ise 5.2 oldu. Depremlerin şiddeti sürekli artıyor.

Kandilli Rasathanesi ise, Santorini Adası ve çevresinde 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren 650 deprem meydana geldiği belirtildi. Depremlerin en büyüğünün 5,1 olduğu belirtilirken 4 ve üzeri 70 depremin meydana geldiği açıklandı.

Ada ve çevresi deprem fırtınası yaşıyor. 15 bin nüfusu olan turistik adadan, 8 bine yakın kişi uzaklaştı. Ada halkı evlerini terk etmeye devam ediyor, kalanlar ise geceyi arabalarında geçiriyor.

Turizm açısından önemli bir yere sahip ada, tarihinde Akdeniz'in yanısıra dünyanın genelini de etkileyen volkanik faaliyetler yaşadı.

1955 yılında da deprem sonrası ağır hasar gören ada, ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan riski uzun zamandır çevresinde barındırıyor.

Son depremler, dikkatleri adanın tarihi ve yapılan son araştırmalara çevirdi.

Minos patlaması diye bilinen bir tarihi olayın, bölgedeki deniz tabanını oluşturduğu belirtiliyor.

Jeolojik kanıtlar, Santorini yani, Thera yanardağının birkaç yüz bin yılda sayısız kez patladığını gösteriyor

Milattan Önce 1550-1500 yılara arasında Girit'ten yaklaşık 100 kilometre (62 mil) uzaklıktaki Thera adasında (bugünkü Santorini ) de meydana gelen patlama kayıtlı tarihteki en büyük volkanik patlamalardan biri olarak biliniyor.