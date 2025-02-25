Sapık cerrah yaptığı tüm iğrençlikleri kabul etti: Oyuncak bebek koleksiyonu, kara kaplı günlük...
Fransa'da eski bir cerrah 25 yıl boyunca 299 hastasına çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor. Cerrah, dün gerçekleşen ilk duruşmada "korkunç şeyler" yaptığını ve bunların sorumluluğunu almaya hazır olduğunu söyledi. 74 yaşındaki doktor, sadece küçük hastalarını hedef almakla kalmayıp yıllarca uyguladığı şiddeti günlüklerine yazdı. Polis memurları açık bir şekilde kendini pedofili olarak tanımlayan adamın evinde bazıları gerçek boyutlardaki bir oyuncak bebek koleksiyonu da keşfetti.
Fransa, bir kez daha tarihinin en büyük tecavüz davalarından biriyle sarsılıyor. Ancak bu kez sanık kürsüsünde eski bir cerrah var.
Ülkenin şimdiye kadarki en büyük çocuk istismarı davasında eski bir cerrah, yüzlerce genç hastaya çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor.
25 YIL BOYUNCA 299 HASTASINI İSTİSMAR ETTİ
İddiaya göre Fransa'nın çeşitli bölgelerinde çalışmış saygın bir cerrah olan 77 yaşındaki Joel Le Scouarnec, 25 yıl boyunca 299 kişiyi istismar etti. Bu saldırılar genellikle çocuk hastalarını hedef alıyordu.
Mağdurların iki yüz elli altısı 15 yaşın altında ve en genci 1, en yaşlısı 70 yaşındaydı.
"KORKUNÇ ŞEYLER YAPTIM"
Dün başlayan davada, sapık cerrah ilk ifadesini verdi.
Cerrah, Fransız mahkemesine "iğrenç şeyler" yaptığını ve bunların sorumluluğunu almaya hazır olduğunu söyledi.
Sanık duruşmasının açılış günü mahkemede, "Korkunç şeyler yaptım. Bu yaraların silinemeyeceğinin veya iyileştirilemeyeceğinin tamamen farkındayım." ifadelerini kullanarak eylemlerinin "sorumluluğunu almaya" hazır olduğunu söyledi.
SİYAH KAPLI GÜNLÜKLERDE İSTİSMARI ANLATTI
Polis, Le Scouarnec'in evinde bulunan el yazısıyla yazılmış "siyah defterlerde" isimlerinin bulunması üzerine kapılarını çalana kadar neredeyse tüm kurbanlar istismardan habersizdi.
İstismarın, Le Scouarnec'in Fransa'da çalıştığı hastanelerde 1989-2014 yılları arasında gerçekleştiği iddia ediliyor.
GERÇEK BOYUTLARDA OYUNCAK BEBEK KOLEKSİYONU
Dedektifler evini aradığında, çocuklara yönelik cinsel istismarı içeren 300 binden fazla fotoğraf ve videonun bulunduğu sabit diskler ve istismarın ayrıntılarını anlatan günlükler buldular.
Memurlar ayrıca döşeme tahtalarının altında bazıları gerçek boyutlarda bir oyuncak bebek koleksiyonu da keşfetti.
Le Scouarnec'in bir notta "Ben bir pedofiliyim ve her zaman öyle kalacağım" yazdığı iddia ediliyor. 60'tan fazla avukat, mağdurları ve ailelerini temsil ediyor ve önümüzdeki ay istismarın iddia edildiği kronolojik sıraya göre ifade verecekler.
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