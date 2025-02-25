Sapık cerrah yaptığı tüm iğrençlikleri kabul etti: Oyuncak bebek koleksiyonu, kara kaplı günlük...

Fransa, bir kez daha tarihinin en büyük tecavüz davalarından biriyle sarsılıyor. Ancak bu kez sanık kürsüsünde eski bir cerrah var.



Ülkenin şimdiye kadarki en büyük çocuk istismarı davasında eski bir cerrah, yüzlerce genç hastaya çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor.



25 YIL BOYUNCA 299 HASTASINI İSTİSMAR ETTİ



İddiaya göre Fransa'nın çeşitli bölgelerinde çalışmış saygın bir cerrah olan 77 yaşındaki Joel Le Scouarnec, 25 yıl boyunca 299 kişiyi istismar etti. Bu saldırılar genellikle çocuk hastalarını hedef alıyordu.

Mağdurların iki yüz elli altısı 15 yaşın altında ve en genci 1, en yaşlısı 70 yaşındaydı.

"KORKUNÇ ŞEYLER YAPTIM"



Dün başlayan davada, sapık cerrah ilk ifadesini verdi.



Cerrah, Fransız mahkemesine "iğrenç şeyler" yaptığını ve bunların sorumluluğunu almaya hazır olduğunu söyledi.



Sanık duruşmasının açılış günü mahkemede, "Korkunç şeyler yaptım. Bu yaraların silinemeyeceğinin veya iyileştirilemeyeceğinin tamamen farkındayım." ifadelerini kullanarak eylemlerinin "sorumluluğunu almaya" hazır olduğunu söyledi.

SİYAH KAPLI GÜNLÜKLERDE İSTİSMARI ANLATTI



Polis, Le Scouarnec'in evinde bulunan el yazısıyla yazılmış "siyah defterlerde" isimlerinin bulunması üzerine kapılarını çalana kadar neredeyse tüm kurbanlar istismardan habersizdi.



İstismarın, Le Scouarnec'in Fransa'da çalıştığı hastanelerde 1989-2014 yılları arasında gerçekleştiği iddia ediliyor.

GERÇEK BOYUTLARDA OYUNCAK BEBEK KOLEKSİYONU



Dedektifler evini aradığında, çocuklara yönelik cinsel istismarı içeren 300 binden fazla fotoğraf ve videonun bulunduğu sabit diskler ve istismarın ayrıntılarını anlatan günlükler buldular.



Memurlar ayrıca döşeme tahtalarının altında bazıları gerçek boyutlarda bir oyuncak bebek koleksiyonu da keşfetti.



Le Scouarnec'in bir notta "Ben bir pedofiliyim ve her zaman öyle kalacağım" yazdığı iddia ediliyor. 60'tan fazla avukat, mağdurları ve ailelerini temsil ediyor ve önümüzdeki ay istismarın iddia edildiği kronolojik sıraya göre ifade verecekler.

