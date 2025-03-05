Sapık cerrah kan dondurdu: "Mesleğini çocuklara saldırmak için kullanan iyi bir doktorum"

Fransa, bir kez daha tarihinin en büyük tecavüz ve çocuk istismarı davalarından biriyle sarsılıyor.



Ülkenin şimdiye kadarki en büyük çocuk istismarı davasında eski bir cerrah, yüzlerce genç hastaya çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor.

"STATÜSÜNDEN FAYDALANAN BİR CERRAHTIM"



İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Fransız cerrah Joël Le Scouarnec, mahkemeye verdiği ifadede, doktorluk statüsünü çocuklara saldırmak için kullandığını ancak yine de kendisinin iyi bir tıpçı olduğuna inandığını söyledi.



Cerrah mahkemede, "Çocuklara saldırmak için statüsünden faydalanan bir cerrahtım, bunu inkar etmiyorum. Mesleki faaliyetimi elimden geldiğince yürüttüm, ancak aynı zamanda küçük hastalara cinsel saldırılarda bulundum." dedi.

"PEDOFİLİ FAALİYETİM MESLEĞİMDE HİÇBİR ETKİ YARATMADI"



Pedofili olduğunu açıkça kabul eden doktor, bu durumun mesleğine hiçbir etkisi olmadığını ileri sürerek, “Hastalara uyguladığım tıbbi tedavi, aynı dönemde işlediğim suçları ortadan kaldırmıyor… Bunun zor görünebileceğini biliyorum: Pedofili faaliyetim bir şeydi, mesleki faaliyetim başka bir şeydi ve bu pedofili faaliyeti mesleki faaliyetim üzerinde hiçbir etki yaratmadı.” diye konuştu.



Le Scouarnec, doktor meslektaşlarının kendisini "parlak olmayan ancak vasat da olmayan" bir cerrah olarak gördüklerini ileri sürdü. Sapık doktor ayrıca genç yaştan itibaren cerrah olmayı istediğini, bunun çocukluk hayali olduğunu da söyledi.