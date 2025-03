Sapık cerrah kan dondurdu: "Mesleğini çocuklara saldırmak için kullanan iyi bir doktorum"

"STATÜSÜNDEN FAYDALANAN BİR CERRAHTIM" İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Fransız cerrah Joël Le Scouarnec, mahkemeye verdiği ifadede, doktorluk statüsünü çocuklara saldırmak için kullandığını ancak yine de kendisinin iyi bir tıpçı olduğuna inandığını söyledi. Cerrah mahkemede, "Çocuklara saldırmak için statüsünden faydalanan bir cerrahtım, bunu inkar etmiyorum. Mesleki faaliyetimi elimden geldiğince yürüttüm, ancak aynı zamanda küçük hastalara cinsel saldırılarda bulundum." dedi.

OFİSİNİ SIĞINAK OLARAK KULLANDI



Mahkemedeki ifadesinde ayrıca hastanelerdeki ofisinin her zaman kilitli bir dolap ve kilitli bir masa içerdiğini belirtti. Baş yargıç, taciz görüntüleri içeren not defterlerini ve CD disklerini orada kilitli tutup tutmadığını, ofisi "faaliyetleri için bir sığınak" olarak kullanıp kullanmadığını sordu. Sapık cerrah bu suçlamaları da tümüyle kabul etti.



Çoğunlukla apandisitli çocukları ameliyat eden sindirim cerrahı, 1989-2014 yılları arasında Fransa'daki hastanelerde 299 hastayı istismar etmekle suçlanıyor. Bu hastaların çoğu 15 yaşın altında, yaş ortalamaları ise 11 olan çocuklardı.



EN BÜYÜK DELİL GÜNLÜKLERİ OLDU



Bazılarını anestezi altındayken, ameliyat sonrası iyileşme odasındayken veya hastane yataklarındayken hedef aldığı iddia ediliyor.



Davadaki deliller arasında Le Scouarnec'in hastaların baş harflerini ve onlara karşı işlediği iddia edilen suçları listelediği el yazısı not defterleri yer alıyor.