Şara,1967'den beri BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80'inci oturumuna katılmak üzere yola çıktığını duyurdu.



Genel Kurul, New York'ta 22-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.



Genel Kurul'da 10 ülkenin Filistin devletini tanıması bekleniyor.



Bu ülkeler; Fransa, Kanada, Avustralya, Belçika, Lüksemburg, Malta ve Portekiz, Andorra ve San Marino. İngiltere ise Filistin devletini bugün Başbakan Keir Starmer'ın yapacağı açıklamayla tanıyacak.



"TARİHİ BİR GÜNE TANIKLIK EDECEĞİZ"

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yarın daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi, "Filistin meselesine ilişkin küresel bir siyasi tartışmaya tanıklık edileceği bir haftaya giriyoruz" dedi.



İsrail'in yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'ne değinen Şahin, "Bu aşamada Filistin hükümetinin en öncelikli meselesi, Gazze'deki soykırım savaşı ve açlığı durdurmanın yanı sıra zorla yerinden etmenin önüne geçmek ve Filistin halkını korumaya almaktır" diye konuştu.