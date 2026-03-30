Şara Almanya'yı ziyaret ediyor. "Berlin ve Şam, Suriyelilerin dönüşü için birlikte çalışıyor"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Almanya'ya resmi ziyarette bulundu. Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile buluşan Şara, Suriye'nin uzun süren iç savaş boyunca "büyük bir yıkım" yaşadığını belirterek, Suriyelilerin II. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın yaptığı gibi "dünyanın geri kalanına yetişmek istediklerini" söyledi.

Şara, Suriye'nin enerji, ulaşım ve turizm sektörlerindeki yatırım fırsatlarına vurgu yaptı ve Almanya'ya gelen Suriyelilerden bazılarının yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için geri dönmelerini görmek istediğini söyledi. "Alman üniversitelerinde eğitim gördüler, Alman şirketlerinin sahip olduğu modern uzmanlığı edindiler," ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yaptığı açıklamada, Berlin ve Şam'ın daha fazla Suriyeli vatandaşın Almanya'dan ülkelerine dönmesini sağlamak için birlikte çalıştığını söyledi. Suriye lideri Şara ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Merz, "Daha fazla Suriyelinin vatanlarına dönebilmesi için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merz, Almanya'daki Suriyeli mültecilerin Suriye'nin yeniden inşasında önemli bir rol oynayacağını söyledi. Merz, Almanya'daki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için güvenilir bir sistem kurulması gerektiğini ifade etti.

İran Savaşı hakkında da konuşan Merz, savaşı COVID-19 pandemisine benzetti. “İran Savaşı genişlerse Almanya ve Avrupa üzerindeki etkisi COVID kadar ciddi olacaktır.” diye konuştu. Almanya Başbakanı Merz ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin korunmasına yönelik tedbirleri görüşmek üzere bir 'uluslararası temas grubu' kurulmasını önerdi.