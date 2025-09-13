Şara duyurdu: İsrail'le müzakereler sürüyor

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye resmi televizyonu El İhbariyye kanalına konuştu.

Şam yönetiminin Birleşmiş Milletlere yazı gönderdiğini belirten Şara, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün eski durumuna dönmesini talep ettiklerini vurguladı.



Suriye'nin 1974 Anlaşması'na bağlı olduğunu vurgulayan Ahmed Şara, "İsrail’in 8 Aralık’tan önceki haline dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapılıyor." ifadelerini kullandı.



"İSRAİL, SURİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYORDU"



Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail'in Suriye'yi bölmeyi ve İran'la birlikte savaş alanına çevirmeyi planladığını ancak Tel Aviv'in Esad rejiminin çökmesiyle şoka uğradığını söyledi.

