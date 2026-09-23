Şara: Golan Tepeleri, Suriye topraklarında kalacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York’ta konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye’nin egemenliğini vurgulayarak uluslararası hukuku ihlal eden girişimlere karşı çıkacaklarını söyledi.

Şara, “Egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal eden her türlü girişim durdurulacaktır. Golan, Suriye toprağı olarak kalacak. Bunun dışındaki girişimler, BM Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararı doğrultusunda engellenecek.” ifadelerini kullandı.

“500 HAVA SALDIRISI, BİN 200'DEN FAZLA İHLAL”

BM kürsüsünde ikinci kez konuşan Şara, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana İsrail ’in ülkesine yönelik tekrarlanan saldırılarını da kınadı.

“İsrail, Suriye’ye saldırılar düzenliyor.” diyen Şara, bu süreçte 500 hava saldırısı gerçekleştirildiğini, bin 200’den fazla sınır ihlali yaşandığını ve 300 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Şara, “Bu, küresel düzeyde gördüğümüz yönelimle çelişiyor. Uzun zaman önce geride kaldığını düşündüğümüz bir dönemi hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı.

“İŞGAL ALTINDAKİ SURİYE TOPRAKLARI”

Kolombiya hükümeti 10 Ağustos’ta, Golan Tepeleri’nin İsrail’in güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını savunarak bölge üzerindeki İsrail egemenliğini tanıdığını açıklamıştı. Böylece Kolombiya, ABD’nin ardından bu yönde adım atan ikinci ülke oldu.

İsrail, Golan Tepeleri’nin büyük bölümünü 1967’deki Altı Gün Savaşı sırasında ele geçirdi. BM, Golan Tepeleri’ni İsrail’in askeri işgali altındaki Suriye toprağı olarak kabul ediyor. BM Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararı ise İsrail’in bu adımını “hükümsüz ve uluslararası hukuki etkiden yoksun” ilan ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de temmuz ayında bu tutumu yineleyerek Golan Tepeleri’nin Suriye’nin parçası olduğunu belirtmiş, İsrail işgalini “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirmişti.