Şara imzayı attı: Suriye'de geçici anayasa yürürlükte

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeye imza attı.

Suriyeli hukukçu, siyaset bilimci, öğretim üyesi ve gazetecilerden oluşan komite, çalışmalarını tamamlayarak geçici anayasa bildirgesini Şara'ya sundu.



Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen törende, geçici anayasayı hazırlama komitesi üyelerinin yanı sıra Ulusal Diyalog Konferansı üyeleri, Suriye Alimler Birliği Başkanı Üsame Rıfai ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yer aldı.



Geçici anayasa bildirgesini teslim alarak imzalayan Şara, komiteye teşekkür etti.



Suriye Hukukçular Komitesi’nin anayasa taslağında şu maddeler yer aldı:



"İslam hukuku, hukukun temel dayanağı olmaya devam edecek,



Suriye Cumhurbaşkanının dini Müslüman olarak kalacak,



Suriye imzaladığı insan hakları sözleşmelerine bağlıdır,



Suriye güçler ayrılığına tam olarak bağlıdır,



Suriye yargının bağımsızlığı konusunda kararlıdır."