Şara, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ı İstanbul'da kabul etti.

Şara, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Şara ile 'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.

Barrack, "Suriye'ye yaptırımların kaldırılması DAEŞ'in yenilgiye uğratılması hedefimizi koruyacak." dedi. 

İstanbul'da Erdoğan-Şara görüşmesi

İstanbul'da Erdoğan-Şara görüşmesi

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