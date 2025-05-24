Şara, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.

Barrack, "Suriye'ye yaptırımların kaldırılması DAEŞ'in yenilgiye uğratılması hedefimizi koruyacak." dedi.