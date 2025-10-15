Moskova'da kritik görüşme: Şara, Putin'den Esad'ı isteyecek
Ruya lideri Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kritik toplantısı Moskova'da başladı. İddiaya göre Şara, Putin'den devrik lider Esad'ın ve tüm savaş suçlularının iadesini isteyecek. Gündemdeki diğer konular ise Suriye'deki Rus askeri üsleri ve İsrail saldırıları olacak.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kritik bir ziyaret için bugün Moskova'da. Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.
Görüşmenin başında Putin, Şara'ya Rusya'nın her zaman Suriye halkının çıkarlarını esas aldığını söyledi ve "Parlamento seçinleri büyük başarınız. Bu, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları derinleştirecek" dedi.
Rus lider, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla iletişime hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
Şara ise Putin'e "Geçmişteki bütün anlaşmalara saygı duyuyoruz" dedi. Rusya'yla ilişkilerini yeniden tanımlamak istediklerini söyledi.
ESAD VE SAVAŞ SUÇLULARIN İADESİNİ İSTEYECEK
Suriye devlet haber ajansı SANA, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Şara'nın Rusya'ya “ki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarları olan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında Putin ile görüşmek üzere resmi bir ziyaret için gittiğini bildirdi.
Bir hükümet yetkilisinin AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre ise Şara, devrik lider Beşar Esad'ın iadesini isteyecek.
Yetkili, "Şara, Rusya devlet başkanından, savaş suçu işlemiş olan ve Rusya'da bulunan herkesin, Beşar Esad başta olmak üzere, iade edilmesini isteyecek" dedi.
Şara ve Putin'in yatırımla ilgili ekonomik konular, Suriye'deki Rus üslerinin durumu ve yeni Suriye ordusunun yeniden silahlandırılması konularını görüşeceklerini de sözlerine ekledi.
SURİYE'DEKİ RUS ÜSLERİ DE GÜNDEMDE OLACAK
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise görüşmede Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumu da ele alınacak.
Esad'ın devrilmesinden bu yana, Rusya'nın Tartus'taki deniz üssünün ve Hmeymim'deki hava üssünün durumu belirsizliğini koruyor.
RUSYA-SURİYE İLİŞKİLERİ VE ESAD'IN DEVRİLİŞİ
Rusya, 14 yıl süren Suriye iç savaşı boyunca Esad'ın önemli bir müttefiki olmuştu.
Suriye'nin eski devlet başkanı Esad, 8 Aralık 2024'te, silahlı güçler tarafından devrilmiş ve ardından Rusya'ya kaçmıştı. Bu güçlerin başında, o dönem HTŞ'nin (Heyet Tahrür Şam) lideri olan Suriye'nin şimdiki Cumhurbaşkanı Ahmed Şara vardı.
Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye diplomatik destek sağladıktan sonra, 2015 yılında isyancıların kontrolündeki bölgelere yoğun hava bombardımanları düzenleyerek Esad'ı desteklemek için askeri müdahalede bulundu.
Buna rağmen, Suriye'nin yeni yöneticileri Rusya ile barışçıl ilişkiler kurmaya çalıştı.
ŞARA'NIN ZİYARETİ NEDEN KRİTİK?
Şara'nın Rusya ziyaretinin son derece kritik olduğu değerlendiriliyor.
Moskova, Esad ve ailesi ülkeden kaçtıklarında onlara sığınma hakkı verdi. Rus medyasına göre Esad ailesi şu anda Moskova'da gizli bir yaşam sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov pazartesi günü, Esad'ın hayatının tehdit altında olduğu için Rusya'nın ona sığınma hakkı verdiğini söyledi.
Reuters'ın bildirdiğine göre uygun koşullarda buğday tedarikinin yeniden başlaması ve savaş hasarlarının tazmin edilmesi gibi ekonomik tavizler elde etmeyi umut eden Şara'nın, İsrail'in Suriye'nin güneyinde daha geniş bir askerden arındırılmış bölge oluşturulması talebine direnmek için Moskova'nın desteğini isteyeceği tahmin ediliyor.
İki kaynaktan biri Reuters'a, Şara'nın, İsrail'in daha fazla saldırısına karşı bir garanti olarak Rus askeri polisinin yeniden konuşlandırılması konusunu da gündeme getirebileceğini söyledi.