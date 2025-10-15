Moskova'da kritik görüşme: Şara, Putin'den Esad'ı isteyecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kritik bir ziyaret için bugün Moskova'da. Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Görüşmenin başında Putin, Şara'ya Rusya'nın her zaman Suriye halkının çıkarlarını esas aldığını söyledi ve "Parlamento seçinleri büyük başarınız. Bu, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları derinleştirecek" dedi.

Rus lider, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla iletişime hazır olduklarını da sözlerine ekledi.



Şara ise Putin'e "Geçmişteki bütün anlaşmalara saygı duyuyoruz" dedi. Rusya'yla ilişkilerini yeniden tanımlamak istediklerini söyledi.



ESAD VE SAVAŞ SUÇLULARIN İADESİNİ İSTEYECEK

Suriye devlet haber ajansı SANA, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Şara'nın Rusya'ya “ki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarları olan bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında Putin ile görüşmek üzere resmi bir ziyaret için gittiğini bildirdi.

Bir hükümet yetkilisinin AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre ise Şara, devrik lider Beşar Esad'ın iadesini isteyecek.

Yetkili, "Şara, Rusya devlet başkanından, savaş suçu işlemiş olan ve Rusya'da bulunan herkesin, Beşar Esad başta olmak üzere, iade edilmesini isteyecek" dedi.

Şara ve Putin'in yatırımla ilgili ekonomik konular, Suriye'deki Rus üslerinin durumu ve yeni Suriye ordusunun yeniden silahlandırılması konularını görüşeceklerini de sözlerine ekledi.

SURİYE'DEKİ RUS ÜSLERİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise görüşmede Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumu da ele alınacak.



Esad'ın devrilmesinden bu yana, Rusya'nın Tartus'taki deniz üssünün ve Hmeymim'deki hava üssünün durumu belirsizliğini koruyor.