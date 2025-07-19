Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Suriye devleti, ülkedeki tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünü sürdürmektedir ve hak ihlallerinde bulunan herkesin hesap vermesini sağlamaya kararlıdır” dedi. Ahmed Şara, Süveyda'daki son durumla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı Şara, Süveyda'da son dönemde yaşanan olayların ciddi bir kırılma noktası oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bu silahlı gruplar arasındaki yoğun çatışmalar, Suriye devletinin müdahalesiyle kontrol altına alınmasaydı tamamen kaosa sürüklenme riskiyle karşı karşıyaydı” dedi. Suriye devletinin tüm zorluklara rağmen durumu sakinleştirmeyi başardığını ifade eden Şara, “Ne var ki, İsrail’in güney bölgelerine ve Şam’daki devlet kurumlarına yönelik açık saldırıları, ülkeyi istikrarı tehdit eden tehlikeli bir evreye itti. Bu gelişmelerin ardından, durumu yatıştırmak için Amerikan ve Arap arabuluculuk girişimleri devreye alındı” diye konuştu. "ÜLKENİN BİRLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAR" Devletin bazı bölgelerden çekilmesiyle birlikte Süveyda’daki silahlı grupların, Bedevilere ve ailelerine karşı misilleme saldırılarına giriştiğini hatırlatan Şara, “Bu saldırılar sırasında insan hakları ihlalleri meydana geldi. Bunun üzerine diğer aşiretler, Süveyda’daki Bedevi ablukasını kırmak için harekete geçti” dedi. Suriye’nin kurtarılmasından sonra devletin Süveyda’nın yanında yer aldığını, ancak bazı tarafların bu şehri ve ülkenin istikrarındaki rolünü zedeleyici davranışlar sergilediğini belirten Şara, “Dış güçlere bel bağlamak ve Süveyda’yı uluslararası çatışmalarda bir araç olarak kullanmak, Suriye halkının çıkarlarına hizmet etmez; tam tersine, krizi derinleştirir ve ülkenin birliğini tehlikeye atar” ifadelerini kullandı.

"AŞİRETLERDEN ATEŞKESE İTAAT ETMELERİNİ TALEP EDİYORUZ" Tarih boyunca Arap aşiretlerinin ülkenin birliğini ve istikrarını koruma konusunda önemli bir rol oynadığını vurgulayan Şara, “Ancak bazı gruplar, yalnızca kendi çıkarlarını korumak için bu tehditlerle tek başlarına mücadele etmeye çalıştı. Bu tür yaklaşımlar, devletin yerini alamaz ve Suriye’nin güvenliğini sağlayabilecek yegane otorite devlettir. Devletin egemenliğini ve itibarını her alanda koruyabilecek tek güç de odur. Aşiretlere teşekkür ederken, ateşkese tam anlamıyla uymalarını ve devletin talimatlarına itaat etmelerini talep ediyoruz. Bu zor dönemde birlikteliği sağlamak ve tüm Suriye halkının geleceğini korumak için birlikte hareket etmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi "TÜRKİYE KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEDİ" Bu süreçte üstlendikleri rol için ABD’ye teşekkür eden Şara, Türkiye, Arap ülkeleri, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin’in de kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. Şara, “Köklü bir geçmişe sahip Dürzi toplumu, küçük bir grubun bu toplumu temsil etmeyen davranışlarına kaymış olması nedeniyle toptan mahkum edilemez. Süveyda, hala Suriye devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Dürziler, Suriye’nin ulusal yapısının temel unsurlarından biridir” ifadelerini kullandı. "SÜVEYDA HALKI BÖLÜNME PLANLARINI REDDEDİYOR" Son aylardaki gelişmelerin, Süveyda halkının tüm kesimleriyle devletin yanında durduğunu ve bölünme planlarını reddettiğini açıkça gösterdiğini ifade eden Şara, “Suriye devleti, ülkedeki tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünü sürdürmektedir ve hak ihlallerinde bulunan herkesin hesap vermesini sağlamaya kararlıdır. İhlaller, ister Süveyda’dan ister başka bölgelerden kaynaklansın, bunlardan uzak durduğumuzu açıkça ifade ediyor, adaletin sağlanmasının ve hukukun üstünlüğünün önemini vurguluyoruz” dedi. Şara, bu kritik dönemde sağduyunun ve bilgeliğin ön plana çıkması gerektiğini belirterek, “Suriye devletinin gücü, halkının birliğinden, bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin sağlamlığından ve ulusal çıkarlarının bütünlüğünden gelmektedir” diye konuştu. HÜKÜMETE BAĞLI GÜÇLER SÜVEYDA'DA: ÇATIŞMALAR DURDURULDU Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Süveyda il merkezinde süren çatışmaların sona erdiğini duyurdu.



Baba, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ateşkes anlaşmasının uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, bakanlığa bağlı güvenlik güçlerinin kentin kuzey ve batı bölgelerine konuşlandığını söyledi.



Baba, şehrin tamamen aşiret savaşçılarından temizlendiğini duyurdu. "ÖLÜ SAYISI 940'A YÜKSELDİ" Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise 13 Temmuz Pazar sabahından bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 940’a yükseldiği belirtildi.

İSRAİL: SURİYE'DE AZINLIK OLMAK ÇOK TEHLİKELİ İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "tüm azınlıkları ve mezhepleri koruma taahhüdünün" gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Bakan Saar, X hesabından, Cumhurbaşkanı Şara'nın Süveyda'daki son duruma ilişkin bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.



Saar, Suriye'de azınlık olmanın "çok tehlikeli" olduğunu öne sürdü.



Bakan Saar, Şara'nın İsrail ordusunun başkent Şam ve güney bölgelerine saldırılarının ülkesinin "istikrarını tehdit eden tehlikeli bir aşamaya sürüklediğine" işaret etmesinin "komplo teorisinden" ibaret olduğunu savundu. Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenleyen İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, uluslararası topluma seslenerek Suriye'deki azınlıkların güvenliğini sağlanmasını istedi.

ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI? Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü Bedevi Arapların bölgedeki bir Dürzi esnafı alıkoyması ve mallarını gasp etmesinin ardından başladı. Dürzi gruplar bunun üzerine, Bedevi Araplara ait araçlara el koydu. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp koydu ve silahlı çatışmalar yaşandı. İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef aldı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ancak çarşamba günü ateşkes bozuldu, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başladı. Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzilerin güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenledi. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü ateşkes sağlandı, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekildi. Ancak çatışmalar perşembe akşamı yeniden başladı, İsrail ordusu da Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Suriye Devlet Başkanlığı da bugün kapsamlı ateşkes ilan etti.

NTV ekibi Suriye'de çatışma bölgesinde Haberi Görüntüle