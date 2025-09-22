Şara'dan ABD'de ilk çağrı: "Sezar Yaptırımları kaldırılsın"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında yaptığı görüşmelerde, Washington’dan ülkesine uygulanan Sezar Yasası bağlantılı yaptırımların kaldırılmasını yeniden talep etti.

Şaraa, Genel Kurul’un yan etkinliklerinde düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, önceki Esad rejimine uygulanan yaptırımların artık gerekçesiz olduğunu ve Suriye halkı tarafından giderek daha fazla doğrudan kendilerini hedef alan önlemler olarak görüldüğünü söyledi.

"SDG ANLAŞMASINDA GECİKMELER VAR"

Şara ayrıca, SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında gecikmeler yaşandığını, öte yandan İsrail’in güvenlik endişelerini dikkate almayı amaçlayan görüşmelerde ilerleme sağladıklarını belirtti.



Şara, SDG’ye orduyla entegrasyon ve Kürt haklarının korunmasını garanti ettiklerini ancak anlaşmanın uygulanması konusunda örgüt tarafında tereddütler bulunduğunu belirtti.

SEZAR YAPTIRIMLARI NEDİR?

Sezar Yasası, 2020 yılında ABD tarafından yürürlüğe konan ve Suriye rejimine karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar paketi.

Yasanın adını, "Suriye hapishanelerinde işkence ve ölümü belgeleyen 52 bini aşkın fotoğrafı ülke dışına çıkardığı" öne sürülen "Sezar" kod adlı bir eski askeri fotoğrafçıdan aldığı biliniyor.



Bu nedenle yaptırımlar kamuoyunda "Sezar yaptırımları" diye adlandırılıyor.