Şara'dan Avrupa'ya ilk ziyaret: Paris'te Macron'la bir araya geldi

Suriye'nin Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Çarşamba günü Paris'i ziyaret etti.



Emmanuel Macron, Paris'te bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

