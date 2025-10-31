Şara’dan destekçilerine sert uyarı: “Lüks araçlarınızı teslim edin”

Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yeni yönetimde görev alan destekçilerine yönelik sert bir uyarıda bulundu: “Devletin maaşlarının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum!”



Reuters'ın aktardığına göre, eski muhalif karargahında toplanan yüzü aşkın üst düzey yetkili ve iş insanına dönerek, “Devrimin çocukları olduğunuzu unuttunuz mu? Bu kadar çabuk mu ayartıldınız?” dedi.



Toplantıya katılanlara göre, Şara’nın sözleri, binanın önünde park eden lüks araçların sayısının dikkat çekmesinden sonra geldi.

DEVLET MEMURLARINI UYARDI: "LÜKS ARAÇLARI TESLİM EDİN"

14 yıllık iç savaşın ardından Beşar Esad’ı deviren Şara, iktidarının ilk on ayında ciddi sarsıntılarla karşılaştı. Yeni yönetimde yer alan eski muhalif gruplar arasında süren mezhepsel çatışmalarda 2 binden fazla kişi öldü.

30 Ağustos’ta İdlib’de düzenlenen toplantıda Şara, devlet memurlarına “lüks araçlarını teslim etmeleri ya da yolsuzluk soruşturmasıyla karşılaşacakları” uyarısını yaptı.

Toplantı sonrası bazı katılımcıların gerçekten anahtarlarını teslim ettiği bildirildi.

ŞARA YÖNETİMİNİN EN BÜYÜK SINAVI

Uzmanlara göre Şara’nın en büyük sınavı, silahlı bir hareketin liderliğinden devlet yönetimine geçiş yaparken Esad döneminin kökleşmiş yolsuzluk düzenini değiştirmek.

KARDEŞİNİ DE HEDEF ALDI

Şara’nın “aile içi temizlik” hamlesi de dikkat çekti. İki ağabeyi devletin üst kademelerinde görev yaparken, bir diğeri —iş insanı Cemal Şara— yolsuzluk iddiaları nedeniyle dışlandı.



Kaynaklara göre Cemal, Şam’da açtığı ofis üzerinden ithalat-ihracat ve turizm işlerine girmiş, toplantılarda “Cumhurbaşkanının kardeşi” sıfatını kullanmıştı. Ağustos ayında ofisi mühürlenip kapatıldı.

Bakanlık, Cemal Şara’nın hiçbir resmi görevi olmadığını, ticari faaliyette bulunmasına izin verilmediğini açıkladı.