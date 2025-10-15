Şara'dan Moskova'ya ilk ziyaret: "Geçmişteki tüm anlaşmalara saygı göstereceğiz"

Putin, Şara ile Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Rusya ve Suriye’nin onlarca yıldır özel ilişkiler geliştirdiğini belirtti. 80 yılı aşkın süredir iki ülkenin diplomatik ilişkileri sürdürdüğünü hatırlatan Putin, bu ilişkilerin 1944’te, Rusya ve eski Sovyetler Birliği için en zor zamanlarda kurulduğunu hatırlattı.



Putin, "Bu süre zarfında Suriye ve Rusya arasındaki ilişkiler her zaman dostane olmuştur. Rusya'nın Suriye ile siyasi koşullarımız veya özel çıkarlarımızla bağlantılı hiçbir ilişkisi olmamıştır. Bu on yıllar boyunca, her zaman tek bir şey tarafından yönlendirildik, Suriye halkının çıkarları." ifadelerini kullandı.

PUTİN: SURİYE HALKIYLA DERİN BAĞLARIMIZ VAR

Suriye halkıyla gerçekten derin bağları olduğunu dile getiren Putin, binlerce insanın evlilik ve dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu, halihazırda 4 binden fazla Suriyeli gencin, Rusya’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gördüğünü aktardı.

Putin, "Bunların, gelecekte Suriye devletinin gelişmesine ve güçlenmesine çok önemli katkılarda bulunacaklarını umuyorum." diye konuştu.

Suriye’de parlamento seçimlerinin yakın zamanda yapıldığını anımsatan Putin, "Bunun sizin için büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Çünkü bu, toplumun güçlenmesine yol açıyor ve Suriye şu anda zor zamanlardan geçiyor olsa da bu, Suriye'deki tüm siyasi güçler arasındaki bağları ve etkileşimi güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.



Rusya ile Suriye hükümetler arası komisyonunun 1993'ten bu yana var olduğunu ve çalışmalarına yeniden başladığını bildiren Putin, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığındaki bakanlıklar arası heyeti kabul ettiği için Şara’ya teşekkür etti.



Putin, "Orada birçok ilginç ve faydalı girişim tespit edildi. Biz de kendi adımıza, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla düzenli temas ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda varılan anlaşmanın yanı sıra bunları hayata geçirmek için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

