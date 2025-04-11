Şara'dan Suriye'deki şiddet olaylarını araştıran komisyona ek süre

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, mart ayında Lazkiye ve Tartus’ta güvenlik güçleri ile devrik Beşar Esad'a bağlı gruplar arasında yaşanan çatışmaları soruşturmak üzere kurulan araştırma komisyonuna olaylarla ilgili rapor hazırlaması için verdiği süreyi üç ay uzattı. Komisyonun Şara'dan ek süre istediği, kendisinin de bu talebi kabul ettiği belirtildi.



İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, çatışmalar sırasında çoğunluğu Alevi olmak üzere en az bin 383 sivil hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Şara, araştırma komisyonuna olaylarla ilgili rapor hazırlaması için 30 gün süre vermişti. Söz konusu raporun faillerin tespit edilmesine ve eylemlerinden sorumlu tutulmasına yardımcı olması planlanıyordu.



ŞARA: KOMİSYON, SÜRE TALEP ETTİ



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, perşembe günü geç saatlerde yayınlanan kararında, komisyonun çalışmalarını tamamlamak için süre talep ettiğini, kendisinin de üç aylık bir uzatma sağladığını belirtti.



Komisyon, daha önce yaptığı açıklamada, hiç kimsenin kanunun üzerinde olmadığını ve faillerin yargı önünde hesap vereceğini belirtmişti. Komisyon Sözcüsü Yasir Ferhan, geçen ay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, komisyon üyelerinin saldırı ve çatışmaların yaşandığı kıyı kesimindeki görgü tanıkları ile konuştuğunu, gitmeleri gereken iki kent daha olduğunu söylemişti.



AF ÖRGÜTÜ: YETERLİ ZAMAN VE KAYNAK SAĞLANMALI



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uluslararası Af Örgütü’nden Suriye araştırmacısı Diana Semaan, komisyona “etraflıca bir soruşturma yürütmesi için yeterli zaman, erişim ve kaynağın sağlanması” gerektiğine dikkat çekti.



Semaan, “Burada hayati olan, araştırma komisyonunun çalışmalarının şeffaf olması ve kıyı kesimi ile Suriye’nin diğer bölgelerinde azınlıklara karşı işlenen herhangi yeni bir ihlali de içermesi” ifadelerini kullandı.

