Şara ve İsrail ordusundan peş peşe mesajlar: Suriye'de neler oluyor?

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin içinden geçtiği hassas koşullaı gerekçe gösterilerek, sivillerin korunması, toprak bütünlüğünün ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Süveyda kentine konuşlandırılmaya başladığı bildirildi.

"Suriye halkının kanının dökülmesini önlemek ve devletin ulusal ve insani sorumluluğunun gereği olarak kapsamlı bir ateşkes kararı alınmıştır" diyen Şam yönetimi, tüm taraflara devlet kurumları ile güvenlik güçlerinin ateşkesi sorumlulukla uygulayabilmesi için gerekli alanın açılması, istikrarın sağlanması ve akan kanın durdurulması çağrısında bulundu.



"EGEMENLİĞİ İHLÂL EDER"

Açıklamada, tüm bölgelerde çatışmanın ve düşmanlığın bir an önce sona erdirilmesi, sivillerin korunmasının garanti altına alınması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanması çağrısı yapıldı.

Ateşkese yönelik herhangi bir ihlalin, "egemenliğe karşı açık bir ihlâl" olacağı belirtildi.



Resmi haber ajansı SANA'ya göre güneydeki aşiretler Suriye Devlet Başkanlığı'nın tam ateşkes kararına uyduklarını açıkladı.

Ancak Bedevi Araplar ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ederken, kent merkezi ve kırsalında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

ŞARA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR, İSRAİL'E TEPKİ

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Süveyda'ya müdahale edilmesi ve ülkede güvenliğin yeniden tesis edilmesi için uluslararası çağrılar aldık" dedi. Şara, bu süreçte Suriye'ye destek olan Türkiye, ABD ve Arap ülkelerine teşekkür etti.

Dürzilerin Suriye'nin dokusunun temel bir parçası olduğunu, dışlanmalarının Suriye'nin istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu söyleyen Şara, "Küçük bir azınlığın eylemlerine dayanarak tüm Dürzi toplumunu yargılamak caiz değildir; olaylar Süveyda halkının devletin yanında olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

Şara, İsrail'in müdahalesinin Süveyda'daki gerilimi, "Şam'ın güneyini pervasızca bombalayarak" yeniden tırmandırdığını belirtti ve şunları ekledi: "İntikam çağrısı yapanların karşısına kararlılıkla çıkmalıyız, Suriye ayrılıkçı ve mezhepçi projelerin sahnesi değildir."

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI DEVAM EDECEK

İsrail ordusu ise dün gece Suriye sınırında İsrail vatandaşlarının da içinde bulunduğu "şiddet yanlısı" toplanmayı dağıtmak için operasyon düzenlediğini açıkladı.

Sivillerin Suriye'nin Mecdel Şems bölgesine geçtiğini belirten ordu, Suriye sınırını geçen sivillerin geri dönmesini sağlamak için operasyonlara devam edeceklerini duyurdu.

ATEŞKES NASIL GELDİ?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen" ateşkesin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'un desteği ile yapıldığını belirten Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Süveyda, 13 Temmuz'dan bu yana Dürzi gruplar ve Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre o tarihten bu yana Süveyda'da devam eden çatışmalarda en az 718 kişi hayatını kaybetti.



ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?



Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.



Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker ve Dürzi öldü. Çok sayıda sivil de çatışmalarda hayatını kaybetti.



Hafta ortasında Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" açıklaması yapmıştı. Ardından Süveyda ili çevresinde konuşlanan konvoylara hava saldırısı düzenlemişti.

