Suriye'de dengeler kısa süre içinde değişti ancak Suriye Hükümeti'nin ABD'nin sürekli desteğini gören SDG'yi planlı bir çalışma sonrasında pasifize ettiği anlaşıldı.

Mevcut durumda, Suriye Hükümeti, artık SDG'yi devre dışı bırakırken ABD'nin güçlü bir ortağı haline geldi.

Reuters'de yer alan ayrıntılı makale, Suriye Devlet Başkanı Şara'nın komşu ülkelerden de destek alarak ince bir politika yürüttüğünü gösterdi. Haberin ayrıntıları şöyle;

Daha önce kamuoyuna açıklanmayan ve anonimlik koşuluyla paylaşılan bu bilgiler, ABD'nin, Suriye'nin güç dengesini kökten değiştiren bir operasyonun önünde durmadığını gösterdi.

ŞARA ABD İÇİN GÜVENİLİR ORTAK OLDU

Kaynaklara göre, bu görüşmeler Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın iki önemli kazanım elde etmesinin yolunu açtı: Suriye topraklarının tamamını tek bir liderlik altında birleştirme sözünü yerine getirmek ve Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti için tercih edilen Suriyeli ortak olmak.

Onun saldırısı, Kürt yetkililerin Suriye'nin kuzeydoğusunda korumayı umduğu özerk bölgeyi fiilen ortadan kaldırdı ve bir zamanlar El Kaide'nin yerel kolunu yöneten Şara'ya Washington'un verdiği desteğin sınırlarını test etti.

Ancak Suriyeli isyancıdan cumhurbaşkanına dönüşen lider galip geldi ve ABD elçisi Tom Barrack, Washington'ın artık Suriye devletiyle ortaklık kurabileceğini ve SDg için ayrı bir rol sürdürme konusunda hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Washington'ın Suriye konusundaki tutumuna dair bilgi sahibi bir ABD kaynağı, "Şaraa'nın usta bir stratejist olduğu anlaşılıyor" dedi.

SURİYE HAFTALAR ÖNCE SALDIRI ÖNERİSİ VERDİ

ABD, 2015 yılında IŞİD'i Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarmak amacıyla kurulan SDG'nin destekçisiydi.

SDF daha sonra bu bölgeyi, ayrı sivil ve askeri kurumlara sahip özerk bir bölge kurmak için kullandı.

Ancak 2024'ün sonlarında Şara'nın güçleri uzun süredir iktidarda olan Beşar Esad'ı devirdi ve SDG kontrolündeki bölgeler de dahil olmak üzere Suriye'nin tamamını yeni hükümetin kontrolü altına almayı taahhüt etti.

2025 yılında aylarca süren görüşmelerin ardından, SDG'nin Şam'la bütünleşmesi için belirlenen yıl sonu tarihi, çok az ilerleme kaydedilerek geçti.

İşte o zaman bir saldırı için ivme kazanmaya başladı.

Üç Kürt yetkilinin aktardığına göre, 4 Ocak'ta Şam'da Suriyeli yetkililer ve SDF arasında entegrasyon konusunda yapılması planlanan toplantı, bir Suriyeli bakan tarafından aniden sonlandırıldı.

Ertesi gün, Suriye heyeti ABD arabuluculuğunda İsrail ile güvenlik anlaşması görüşmeleri için Paris'e gitti. Suriyeli yetkililer İsrail'i SDG'yi desteklemekle suçladı ve Paris'te, görüşme hakkında bilgi sahibi iki Suriyeli kaynağa göre, İsrailli yetkililere Kürtlerin entegrasyonu geciktirme yönündeki teşviklerini durdurmaları çağrısında bulundular.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir başka Suriyeli kaynağa göre, Suriyeli yetkililer orada bulundukları sırada SDG'nin elindeki bazı bölgeleri geri almak için sınırlı bir operasyon önerdiler ve herhangi bir itirazla karşılaşmadılar.

Suriye Enformasyon ve Dışişleri Bakanlıkları, Paris toplantısıyla ilgili Reuters'ın sorularına hemen yanıt vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Reuters'ı, Barrack'ın Salı günü yaptığı ve SDG'yi bütünleşmeye çağıran ve ABD'nin Suriye'de uzun vadeli bir askeri varlıkla ilgilenmediğini belirten açıklamasına yönlendirdi.

İSRAİL SDG OPERASYONUNA DESTEK VERMEDİ

İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, "Paris'teki üçlü görüşmenin tamamında bizzat bulunmuş biri olarak, İsrail'in Suriye ordusunun Suriyeli Kürtlere yönelik saldırısını asla onaylamadığını söyleyebilirim. Bunu yaptığımıza dair her türlü iddia yanlıştır." dedi.

TÜRKİYE OPERASYONA YEŞİL IŞIK YAKTI

Suriye hükümeti, Türkiye'den ayrı bir mesaj aldı; bu mesajda, Kürt sivillerin korunması şartıyla Washington'un SDG'ye karşı bir operasyonu onaylayacağı belirtiliyordu, diye açıkladı Suriyeli bir yetkili.

Türkiye, Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile bağlantılı olmakla suçlayarak Suriye'ye defalarca müdahale etti. SDG, Türkiye'de onlarca yıl süren bir isyan yürütmüştü.

Kürt siyasi yetkilisi Hadiya Yusuf, "Paris'teki anlaşma bu savaşa yeşil ışık yaktı" dedi.

İki hafta sonra taarruz başlamıştı ve Washington, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) uzun süredir devam eden desteğini geri çektiğine dair sinyaller vermeye başlamıştı; bu bilgiyi bir ABD diplomatı, Suriyeli kaynaklardan biri ve konu hakkında bilgi sahibi olan bir diğer Suriyeli muhatapla paylaştı.

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre, ABD Özel Temsilcisi Barrack, 17 Ocak'ta Irak'ın Kürdistan bölgesinde SDG komutanı Mazlum Abdi ile görüştü ve ona ABD'nin çıkarlarının SDG'de değil, Şara'da olduğunu söyledi. Bir SDG yetkilisi ise bu iddiayı yalanladı.

Suriye birlikleri başlangıçta ele geçirmeyi planladıkları bölgeyi geçmeye başlayınca, ABD ordusu ilerlemelerini durdurmaları yönünde çağrıda bulundu ve koalisyon uçakları bazı kritik bölgelerde uyarı fişekleri ateşledi. Ancak bu eylemler Kürtlerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak kaldı.

Kürt siyasi yetkilisi Yusuf, "Koalisyon güçlerinin ve Amerikalı yetkililerin yaptıkları kabul edilemez," dedi. "Gerçekten ilkelerden mi yoksunsunuz? Müttefiklerinize ihanet etmeye bu kadar mı hazırsınız?"

ABD'nin güvenceleriyle ilgili soruya yanıt olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı Reuters'ı Barrack'ın SDG entegrasyonu hakkındaki açıklamasına yönlendirdi.

Washington'ın tutumuna dair bilgi sahibi olan bir ABD kaynağı ve politikasına aşina olan diğer iki ABD kaynağına göre, Şara saldırının son aşamasında neredeyse elindeki kozları fazla abartıyordu.

Kuvvetleri, Arap çoğunluklu illeri hızla SDG'den geri almış ve ilerlemeye devam etmişti. 19 Ocak'a gelindiğinde, bir önceki gün ilan edilen ateşkese rağmen, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürtlerin elindeki son şehirleri kuşatmışlardı.

Ancak üç ABD kaynağına göre, ABD yönetimi Suriye birliklerinin ateşkesi hiçe saymasından ve Kürt sivillere karşı kitlesel şiddet uygulanmasından endişe duyuyordu. Kaynaklardan ikisi, ABD milletvekillerinin çatışmaların devam etmesi halinde Suriye'ye yeniden yaptırım uygulamayı düşündüğünü belirtti.

Beyaz Saray'dan bir yetkili Reuters'e verdiği demeçte, ABD'nin Suriye'deki gelişmeleri "büyük bir endişeyle" izlediğini ve tüm tarafları "tüm azınlık gruplarındaki sivillerin korunmasına öncelik vermeye" çağırdığını söyledi.

Kuvvetleri Kürtlerin son kalelerine yaklaşırken, Şara, salı günü aniden yeni bir ateşkes ilan etti.

Şara, SDG'nin hafta sonuna kadar bir entegrasyon planı önermesi halinde birliklerinin ilerlemeyeceğini söyledi.

ABD'li üç kaynak, Şara'nın ani açıklamasının Washington'ı tatmin ettiğini ve artık "aklandığını" söyledi.

Birkaç dakika sonra Barrack açıklamasını yaptı; SDG'nin İslam Devleti'ne karşı bir savaş gücü olarak asıl amacının "büyük ölçüde sona erdiğini" belirten konuşmacı, Kürtler için en büyük fırsatın Şara'nın yeni hükümeti altında olduğunu söyledi.