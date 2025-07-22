Şara'ya 7 ayda 3 suikast girişimi: Türk güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu

Habere göre ilk suikast girişimi geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşti. Şara, Halk Sarayı’ndan ayrılırken bir Türk güvenlik birimi şüpheli bir hareketlilik tespit etti. Üç güvenlik görevlisi müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

İkinci suikast girişimi Suriye’nin Dera iline yaptığı ziyarette meydana geldi. Şara'nın koruma ekibinde görev yapan deneyimli Suriyeli ve Türk güvenlik görevlileri iki şüpheli kişiyi fark etti.

Güvenlik ekibi, olası bir tehditten kaçınmak için Cumhurbaşkanının güzergahını son anda değiştirdi.

Son suikast girişimiyse belki de başarıya ulaşması en muhtemel olandı. Şam'da silahlı bir saldırgan Şara'nın geçtiği güzergahta pusu kurdu. Tam ayrıntıları açıklanmasa da bu girişim de bertaraf edildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Şara'ya yönelik suikast girişimlerini doğruladı.