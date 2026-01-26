Saraybosna'da kirli hava kentin üstüne çöktü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, dünyanın hava kalitesi en düşük kentleri arasında yer aldı. Kentteki kirli havanın yarattığı sis kentin üstüne çöktü.

Günlerdir etkili olan yoğun sis ve duman, PM partikül seviyelerinin sınırların çok üzerine çıkmasına neden oldu. Uzmanlar kirliliğin başlıca nedenleri arasında ısınmada katı yakıtların yoğun kullanımı, artan trafik yükü ve sıcaklık terselmesini gösteriyor. Normal şartlar altında yerden yükseldikçe her 100 metrede bir azalma eğilimi gösteren hava sıcaklığının azalmak yerine artmasına sıcaklık terselmesi deniyor. Bu da hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Yetkililer özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için dışarıda bulunmaktan kaçınılması uyarısında bulunurken, kış aylarında kronikleşen hava kirliliğine yönelik kalıcı ve etkili çözümlerin hâlâ hayata geçirilemediği vurgulanıyor.