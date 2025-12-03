Sarhoş rakun banyoda sızıp kaldı

ABD’nin Virginia eyaletinde kapalı bir içki dükkanına giren hırsız, gece boyunca dükkanda tam bir yıkıma neden oldu. Alt rafta duran bütün viskileri deviren hırsız her yeri alkol gölüne çevirdi.

Sabah olanları fark eden dükkan çalışanı ise şaşkına döndü. Çünkü dükkanın altını üstüne getiren suçlu sadece bir rakundu.

BANYODA BAYGIN HALDE BULUNDU

Ashland bölgesindeki dükkanda çalışanlar, rakunu tuvaletin zemininde baygın halde buldu. Yerel hayvan kontrol görevlisi Samantha Martin, olayın ayrıntılarını, “Rakunları severim, komik hayvanlardır. Tavandan düşmüş ve ne bulduysa içmiş.” ifadeleriyle anlattı.

Hanover County Hayvan Koruma ve Barınak Müdürlüğü, memurun olayı başarıyla çözdüğünü duyurarak rakunun durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Birkaç saat uyuduktan sonra hiçbir yaralanma belirtisi göstermeyen rakunun güvenli şekilde doğaya salındığı aktarıldı.