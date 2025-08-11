Sarhoş ve çıplak yakalanan pilot görevden uzaklaştırıldı

EasyJet, sarhoş ve çıplak bir şekilde lüks bir otelde dolaşırken görüldüğü bildirilen kaptanlarından birini görevden uzaklaştırdı.

İngiliz The Sun gazetesine göre, ismi açıklanmayan pilot, 5 Ağustos sabahı erken saatlerde, bir barda uzun süre içki içtikten sonra, Cape Verde'deki beş yıldızlı bir tatil köyünün ortak alanlarında çıplak bir şekilde yürürken görüldü.

Pilot, 36 saat sonra Gatwick'e dönüş uçuşunu gerçekleştirecekti, ancak bütçe havayolu şirketi olayla ilgili şikayetler aldıktan ve yerine geçecek bir pilot bulduktan sonra uçuşu iptal edildi.

EasyJet sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, pilotun şu anda soruşturma altında olduğunu ve yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin “en yüksek öncelik” olduğunu söyledi.

The Sun gazetesine göre, kaptan 4 Ağustos'ta Batı Afrika'daki ada ülkesindeki Melia Dunas Beach Resort and Spa'ya gitti ve içki içmeye başladı. Gazeteye göre, ertesi sabah yerel saatle 02:30 civarında, otel misafirleri onun soyunup resepsiyona girdiğini, ardından spor salonuna ve spaya gittiğini gördü.

ÜZERİNDE TEK BİR GİYSİ YOKTU

Gazeteye komnuşan bir kaynak, “Pilotun üzerinde tek bir giysi bile yoktu ve alkol kokuyordu. Uçuşun önceki günü sabahın erken saatlerinde pilotun çıplak olarak eğlendiğini gören hiç kimse, onun kontrolündeki uçağa binmeyi hayal bile edemezdi”dedi.



Pilot, 6 Ağustos öğleden sonra Gatwick'e dönüş uçuşu gerçekleştirecekti ancak uçaktan çıkarıldı.”

