Sarhoş yolcu uçağın rotasını değiştirdi

İngiltere'den Mısır'a giden uçaktaki bir yolcu, rotanın değiştirilmesine neden oldu.



İsmi açıklanmayan kadın, görgü tanıklarına göre ailesiyle birlikte uçuş sırasında içki içiyordu.



Wizz Air uçağı Gatwick'ten Kızıldeniz tatil beldesi Hurghada'ya gitmek üzere havalandıktan iki saat sonra uçakta sorun yaşanmaya başladı.



Uçakta başka bir yolcuyla yer değiştiren kadın daha sonra öfkeli hareketler sergiledi ve kendisinden sakin olmasını isteyen uçuş ekibine küfür ettiği bildirildi.



İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre uçağın pilotu şu anonsu yaptı: “Mürettebata karşı dürüst olmak gerekirse ellerinden geleni yaptılar ama sonunda iş çığırından çıktı. Eğer bu asi yolcu iki dakika içinde yemeğine geri dönmezse acil iniş yapacağız.”



Uçak ardından Atina'ya indi ve polis kadını burada indirdi.