Sarı Zarf Yasası meclisten geçti: Güney Koreli işçilerin bayramı

Güney Kore parlamentosu, muhafazakar muhalefetin geciktirmesine rağmen, işçilerin haklarını genişleten iş kanunu tasarısını kabul etti.

Muhalefet, bu yasanın Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi olan ülkedeki işletmelere zarar vereceğini savunmuştu.

Yonhap News'in haberine göre, “Sarı Zarf Yasası” olarak adlandırılan bu yasa, alt yüklenici sendikaların müşteri firmalara doğrudan taleplerde bulunmasına izin veriyor, işverenlerin grev nedeniyle oluşan zararlar için tazminat talep etme yetkisini sınırlıyor ve toplu pazarlığı reddeden yöneticilerin sorumluluğunu genişletiyor.

MUHALEFET OTURUMU BOYKOT ETTİ

İktidardaki Demokratik Parti, ana muhalefet partisi Halk Gücü Partisi'nin (PPP) engelleme girişimine rağmen, Sendikalar Yasası'nı değiştiren tasarıyı oylamaya sundu. Engelleme girişimi günün erken saatlerinde sona erdi ve ardından PPP genel kurul oturumunu boykot etti. Tasarı, 183'e karşı 3 oyla kabul edildi.

"MÜCADELENİN TARİHİ MEYVESİ"

Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU), yasayı on yıllardır süren mücadelenin “tarihi meyvesi” olarak nitelendirerek, tüm işçilerin birleşip pazarlık yapabileceği “basit ve yadsınamaz gerçeğin” nihayet yasa haline geldiğini açıkladı. KCTU, hükümeti yasa tasarısının ruhuna uygun önlemler almaya çağırdı.

Ancak iş dünyası grupları, sonucun rekabet gücüne zarar vereceği ve yatırımı caydıracağı uyarısında bulunarak sonucu kınadı. “İşveren” ve “iş uyuşmazlıkları” tanımlarının belirsizliğinin yasal çatışmaları körükleyebileceğini öne süren gruplar, milletvekillerinden tasarıyı netleştirmelerini ve altı aylık geçiş döneminde iş dünyasıyla işbirliği yaparak “tasarının etkilerini en aza indirgemelerini” istedi.

