Şarkı söylemeyi de bıraktılar!

Corona virüsün Avrupa’da en etkili olduğu ülke olan İtalya’nın ülkeyi karantinaya almasının üstünden üç hafta geçti.

Karantinanın ilk günlerinde evlerinde kapalı kalan insanlar, camlarında şarkı söyleyerek birbirlerine moral vermeye çalışıyorlardı. Ancak The Guardian’nın haberine göre birkaç gündür İtalya’da artık hiç kimse şarkı söylemiyor.

Napoli’de rahip olan Salvatore Melluso “Artık şarkı söylemiyorlar, balkonlarda dans etmiyorlar. İnsanlar artık daha fazla korkuyorlar fakat virüsten değil. Birçoğu işsiz ve yoksul” dedi.

İtalya’nın güneyinde, kuzey bölgelerine oranla daha az corona virüs vakası olsa da salgının geçim kaynakları üzerinde ciddi bir etkisi var.



Campania, Calabria, Sicilya ve Puglia’nın en fakir güney kesimlerinde insanların parası ve yiyecekleri tükeniyor. Polis hırsızlıkları durdurmak için bazı bölgelerde süpermarketleri devriye geziyor. Serbest meslek sahibi olanlar ya da sözleşmeli çalışanların birçoğu işsiz kaldı ve birçok küçük işletme tekrar açılamayabilir.



‘BİR ÜLKENİN ACI GERÇEĞİ’



Sicilya’da garson olan Paride Ezzine de artık maaşını alamıyor. Karantina nedeniyle restoranın kapandığını ifade eden Ezzine “eşim ve iki çocuğum var ve birikimlerimizle yaşıyoruz ama ne kadar devam ettirebileceğimizi bilmiyorum” dedi.



Venedik merkezli küçük işletme birliği olan CGIA Mestre’nin verilerine göre en azından Nisan ayının ortalarına kadar uzatılması beklenen karantinanın sonuçları tahmini 3.3 milyon insanı etkiliyor.



Luiss Üniversitesinde profesör olan Massimiliano Panarari “Bürokrasi bu ülkenin gerçek düşmanıdır ve kriz durumunda bu sorunu çözmeleri imkansız. İnsanlar karantinanın başlangıcında morallerini yüksek tutmaya çalışmış olabilirler ama şimdi düşünceleri bir ülkenin acı gerçekliğine dönüyor” dedi.



İtalya’da Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 12.428’e yükseldi. Ülkede şu an, 77 bin 635 corona virüs hastası bulunuyor.

VİDEO: VİRÜSE KARŞI DİRENİŞ ŞARKISI (ARŞİV)