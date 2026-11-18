İspanya 'daki Audiencia Nacional mahkemesi, şarkıcı Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması açtı.

Daha önce Iglesias'ın iki eski kadın çalışanı cinsel istismar suçlamasıyla şikayette bulunmuştu.

Biri ev işçisi, diğeri fizyoterapist olan iki kadın, 2021 yılında Iglesias'ın Karayip ülkeleri Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki mülklerinde çalışırken cinsel istismara ve diğer istismar biçimlerine maruz kaldıklarını belirtiyor.

83 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

MORLUK VE ISIRIK İZLERİ SORUŞTURMANIN ÖNÜNÜ AÇTI

Madrid'deki mahkeme, yürüteceği soruşturmanın kapsamına dair açıklama yayımladı.

Audiencia Nacional, cinsel saldırı dahil bir dizi suçu kapsayan "cinsel özgürlüğe karşı suçlar" ile bedensel zarar ve aşağılayıcı muamele iddialarını inceleyecek.

Mahkeme bununla birlikte, iddia edilen suçların bazılarının zamanaşımına uğramış olabileceğini kaydetti.

İnsan ticareti ve çalışan haklarına karşı suçlar yönündeki ek iddialar ise mahkemece reddedildi.

Açıklamaya göre şikayetçilerden birinin verdiği ifade, ceza soruşturması açılmasını haklı çıkaracak kanıt sundu.

Bu şikayetçinin dosyaya eklediği fotoğrafta, "kolunda, güç kullanılarak tutulmuş olma ihtimaliyle tutarlı bir morluk" görülüyor.

Aynı fotoğrafta uyluk bölgesinde "insan ısırığına karşılık gelebilecek" "iki iz" daha yer alıyor.

Şikayetçi kadın, bu izlerin "cinsel nitelikli eylemlere zorla katılmasının" sonucu olduğunu iddia ediyor.

Mahkeme, şikayetçileri 3 Şubat'ta mahkemeye çıkmak üzere çağırdı.

Bugün duyurulan soruşturma, ocak ayında rafa kaldırılan ilk şikayetin ardından süreçte yaşanan bir geri dönüş oldu.

İlk şikayet dosyası, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'nde işlenen suçları yargılama yetkisinin İspanya'da olmadığı gerekçesiyle işleme alınmamıştı.

Bu kararın ardından kadınları temsil eden hak savunuculuğu grubu Women's Link Worldwide, "İspanya ile ilgili bağlantılar mevcut olduğunda" İspanyol mahkemelerinin yurt dışında işlendiği iddia edilen suçları soruşturabileceğini savundu.

Women's Link Worldwide açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Bir İspanyol vatandaşı İspanya dışında bir suç işlerse, aynı eylem gerçekleştiği ülkede de suç sayıldığı sürece İspanya bunu yargılayabilir."

Eylül ayında ikinci şikayetin sunulmasının ardından savcılık yeni bir rapor hazırladı.

Savcılık raporunda, başvurunun karmaşık davalarda ve İspanyolların yurt dışında işlediği suçlarda uzmanlaşan Audiencia Nacional'de görülebileceği sonucuna vardı.