Şarkıcı Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması
18.11.2026 16:26
İspanya yargısı, 83 yaşındaki Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması başlattı.
İspanya'daki Audiencia Nacional mahkemesi, ocak ayında yetkisizlik gerekçesiyle rafa kaldırılan şikayetin ardından 83 yaşındaki Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması başlattı.
İspanya'daki Audiencia Nacional mahkemesi, şarkıcı Julio Iglesias hakkında cinsel istismar soruşturması açtı.
Daha önce Iglesias'ın iki eski kadın çalışanı cinsel istismar suçlamasıyla şikayette bulunmuştu.
Biri ev işçisi, diğeri fizyoterapist olan iki kadın, 2021 yılında Iglesias'ın Karayip ülkeleri Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki mülklerinde çalışırken cinsel istismara ve diğer istismar biçimlerine maruz kaldıklarını belirtiyor.
83 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.
MORLUK VE ISIRIK İZLERİ SORUŞTURMANIN ÖNÜNÜ AÇTI
Madrid'deki mahkeme, yürüteceği soruşturmanın kapsamına dair açıklama yayımladı.
Audiencia Nacional, cinsel saldırı dahil bir dizi suçu kapsayan "cinsel özgürlüğe karşı suçlar" ile bedensel zarar ve aşağılayıcı muamele iddialarını inceleyecek.
Mahkeme bununla birlikte, iddia edilen suçların bazılarının zamanaşımına uğramış olabileceğini kaydetti.
İnsan ticareti ve çalışan haklarına karşı suçlar yönündeki ek iddialar ise mahkemece reddedildi.
Açıklamaya göre şikayetçilerden birinin verdiği ifade, ceza soruşturması açılmasını haklı çıkaracak kanıt sundu.
Bu şikayetçinin dosyaya eklediği fotoğrafta, "kolunda, güç kullanılarak tutulmuş olma ihtimaliyle tutarlı bir morluk" görülüyor.
Aynı fotoğrafta uyluk bölgesinde "insan ısırığına karşılık gelebilecek" "iki iz" daha yer alıyor.
Şikayetçi kadın, bu izlerin "cinsel nitelikli eylemlere zorla katılmasının" sonucu olduğunu iddia ediyor.
Mahkeme, şikayetçileri 3 Şubat'ta mahkemeye çıkmak üzere çağırdı.
Bugün duyurulan soruşturma, ocak ayında rafa kaldırılan ilk şikayetin ardından süreçte yaşanan bir geri dönüş oldu.
İlk şikayet dosyası, Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti'nde işlenen suçları yargılama yetkisinin İspanya'da olmadığı gerekçesiyle işleme alınmamıştı.
Bu kararın ardından kadınları temsil eden hak savunuculuğu grubu Women's Link Worldwide, "İspanya ile ilgili bağlantılar mevcut olduğunda" İspanyol mahkemelerinin yurt dışında işlendiği iddia edilen suçları soruşturabileceğini savundu.
Women's Link Worldwide açıklamasında şu ifadeyi kullandı:
"Bir İspanyol vatandaşı İspanya dışında bir suç işlerse, aynı eylem gerçekleştiği ülkede de suç sayıldığı sürece İspanya bunu yargılayabilir."
Eylül ayında ikinci şikayetin sunulmasının ardından savcılık yeni bir rapor hazırladı.
Savcılık raporunda, başvurunun karmaşık davalarda ve İspanyolların yurt dışında işlediği suçlarda uzmanlaşan Audiencia Nacional'de görülebileceği sonucuna vardı.
83 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı hakkındaki suçlamaları reddediyor.
IGLESIAS SUÇLAMALARI REDDETTİ
Onlarca yıllık kariyerinde 300 milyondan fazla albüm satan Iglesias, dünya genelinde diğer tüm Latin sanatçılardan daha fazla albüm satışına ulaştı.
Iglesias, aynı zamanda süperstar şarkıcı Enrique Iglesias'ın babası.
Şarkıcı, kendisine yöneltilen iddiaları "tamamen asılsız" diye niteledi.
Iglesias, hiçbir kadını "istismar etmediğini, zorlamadığını veya saygısızlık göstermediğini" belirtti.
JULIO IGLESIAS KİMDİR?
İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, dünya genelinde 14 dilde 300 milyondan fazla albüm sattı.
23 Eylül 1943'te Madrid'de doğan Iglesias, müzik kariyerinden önce futbol oynadı.
Real Madrid altyapısında kaleci olarak forma giyen sanatçının futbolculuk kariyeri, 1963'te geçirdiği trafik kazası ve ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sona erdi.
Bu süreçte gitara yönelen Iglesias, şarkı sözü yazmaya başladı.
Iglesias, 1968'de İspanya'daki bir şarkı yarışmasını "La vida sigue igual" adlı eseriyle kazanarak adını duyurdu.
1970 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İspanya'yı "Gwendolyne" adlı şarkıyla temsil etti.
1970'ler ve 1980'lerde uluslararası alanda ve İngilizce müzik piyasasında büyük çıkış yakaladı.
1984'te yayımlanan 1100 Bel Air Place albümü ve Willie Nelson ile seslendirdiği "To All the Girls I've Loved Before" düeti bu dönemin öne çıkan çalışmaları arasında yer aldı.
Müzik kariyeri boyunca Grammy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü kazanan Iglesias, Latin Söz Yazarları Onur Listesi'ne de kabul edildi.