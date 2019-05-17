Fransız Anayasa Konseyi, 2007-2012 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasının yasadışı yollardan finansmanı davasında ceza mahkemesinde yargılanabileceğine hükmetti.



Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten sorgu hakimleri Şubat 2017'de Sarkozy'nin ceza mahkemesinde yargılanması kararı almıştı. Ancak Sarkozy'nin avukatları aynı konuyla ilgili daha önce tazminat cezasına hükmedildiğini gerekçe göstererek bu karara Anayasa Konseyi önünde itiraz etmişti.



Anayasa Konseyi, Sarkozy'nin seçim kampanyası için hazineden aldığı yardımların bir kısmını iade etmekle cezalandırılmış olmasına rağmen, ceza mahkemesi önünde yargılanabileceğini belirtti.



Sarkozy 2012'deki seçim kampanyasında yasaların belirlediği tavan miktar olan 22,5 milyon euroyu iki kat aşarak 42,8 milyon euro harcamıştı.



Kampanyanın Sarkozy'nin partisine yakın bir halkla ilişkiler şirketi kullanılarak düzenlenen sahte faturalarla finanse edildiği ortaya çıkmıştı.