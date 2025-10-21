Sarkozy cezaevinde: Hapse giren ilk AB lideri oldu
Yolsuzluk dahil dört farklı suç nedeniyle 5 yıl ceza alan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi. Sarkozy, Paris'te 9 metrekarelik hücrede kalacak, her ay 14 euro ödeyeceği bir televizyonu olacak.
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girdi.
Sarkozy, yolsuzluk dahil dört faklı suçtan yargılandığı "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilmişti.
AFP'nin bildirdiğine göre içerideki mahkumlar, hücrelerinden “Hoş geldin Sarkozy!”, “Sarkozy geldi” diye bağırdı.
Eşi Carla Bruni ile birlikte evinden çıkarak motosikletli polisler eşliğinde hapishaneye giden 70 yaşındaki sağcı siyasetçi, Avrupa Birliği ülkeleri içinde hapis yatan ilk lider olarak tarihe geçti.
Fransa'da da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hapse atılan Nazi iş birlikçisi devlet başkanı Philippe Petain'den bu yana hapse giren ilk lider oldu.
"MASUM BİR ADAM" SAVUNMASI
Sarkozy, nakledilirken sosyal medyada paylaştığı meydan okuyan mesajında herhangi bir suçu olmadığını söyledi ve “Bu sabah hapse giren eski cumhurbaşkanı değil, masum bir adamdır. Hiç şüphem yok. Gerçek ortaya çıkacaktır” dedi.
DİĞER MAHKUMLARLA KARŞILAŞMAYACAK
Eski Cumhurbaşkanı, cezasını, 9 metrekarelik tek kişilik hücrede çekecek. Diğer mahkumlarla karşılaşmayacak, tecrit edilecek ve sürekli korunacak.
Personele göre, bu sayede diğer mahkumlarla teması önlenecek ve mahkumların içeriye gizlice sokulan cep telefonlarıyla Sarkozy'nin fotoğrafını çekmeleri engellenecek.
Sarkozy, mahkum değil geçici tutuklu statüsünde. Adalet Bakanı Gerard Darmanin, Sarkozy'yi bilhassa ziyaret edeceğini söyledi.
HÜCRESİNDE NELER VAR?
Hücrede, tuvalet ve duş, masa telefonu ve her ay 14 euro ödeyeceği bir televizyon bulunacak.
Yakınları Sarkozy'yi haftada üç kez ziyaret edebilecek.
YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ KİTAPLAR
Eski Cumhurbaşkanı, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, yanında İsa peygamberin biyografisini ve masum bir adamın hapse mahkum edildiği ancak intikam almak için kaçtığı roman “Monte Cristo Kontu”nun bir kopyasını götüreceğini söyledi.
Ayrıca hapse girmekten korkmadığını, vaktini kitap yazarak geçirmeyi planladığını ifade etti.
Cezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücreye alınmasına karar verilen Sarkozy, Le Figaro ve La Tribune Dimanche'a yaptığı açıklamada, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.
Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.
Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.
Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.
İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.
MACRON'A "GİZLİ" ZİYARET
Sarkozy'nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Elysée Sarayı'nda ziyaret ettiği ortaya çıktı. Hapse girmesine günler kala gelen bu "gizli" ziyaret tepki çekti.
Macron, "Seleflerimden birini, bu bağlamda, insani düzeyde, kabul etmek benim için normal" açıklamasını yaptı.
EŞİ CARLA BRUNİ'DEN SON GECE PAYLAŞIMI
Eşi ünlü şarkıcı ve oyuncu Carla Bruni, son gece bir paylaşım yaptı. Bruni'nin paylaştığı görüntülerde, eski ve yeni fotoğraflar ve bir kedi var.
Paylaşıma bir veda şarkısı eşlik ediyor.
