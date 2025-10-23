Sarkozy cezaevinde ölüm tehditleri alıyor: İki cep telefonu ele geçirildi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cezaevine girdikten sonra bir gün bile geçmeden, hapishanede ölüm tehditlerinin hedefi oldu.

Bir mahkum tarafından çekildiği anlaşılan ve internette dolaşan bir videoda, Sarkozy'nin Paris'teki La Sante hapishanesine varışı sırasında sözlü tehditler aldığı görülüyor.

Reuters'a göre Paris savcılığı bu video hakkında bilgilendirildi. Soruşturma kapsamında üç mahkum sorgulandı ve hapishanede yapılan aramada iki cep telefonu ele geçirildi.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, CNews-Europe 1'e verdiği demeçte, eski cumhurbaşkanının cezaevi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik önlemi ile korunduğunu anlattı.

Bakana göre , Paris'teki Sante hapishanesinde yaklaşık 20 hücrelik bir bölümde hücre hapsinde tutulan Sarkozy, "statüsü ve üzerindeki tehditler göz önüne alındığında" sürekli olarak iki güvenlik görevlisi eşliğinde tutuluyor.

Nunez, "(Eski) Cumhurbaşkanı sürekli korunuyor. Tabii ki o da diğer vatandaşlar gibi, ancak üzerinde biraz daha ciddi tehditler bulunuyor. Dolayısıyla karar alındı ve derhal uygulandı" dedi.

Fransız Le Monde gazetesine göre bu yenilik, hapishane idaresi içinde anlayışsızlığa ve iki ana hapishane gardiyanları sendikasından biri olan UFAP-UNSA Justice'de sert bir tepkiye yol açtı. Sendika, yaptığı basın açıklamasında bunun, "anlamsız bir uygulama, bir güvenlik çılgınlığı ve her şeyden önce tüm hapishane teşkilatı için eşi benzeri görülmemiş bir aşağılanma" olduğunu belirtti.

"MASUM BİR ADAM"

Eşi Carla Bruni ile birlikte evinden çıkarak motosikletli polisler eşliğinde hapishaneye giden 70 yaşındaki sağcı siyasetçi, Avrupa Birliği ülkeleri içinde hapis yatan ilk lider olarak tarihe geçti.

Sarkozy, nakledilirken sosyal medyada paylaştığı mesajında, herhangi bir suçu olmadığını söyledi ve “Bu sabah hapse giren eski cumhurbaşkanı değil, masum bir adamdır. Hiç şüphem yok. Gerçekortaya çıkacaktır” dedi.

DİĞER MAHKUMLARLA KARŞILAŞMAYACAK

Eski Cumhurbaşkanı, cezasını, 9 metrekarelik tek kişilik hücrede çekecek. Diğer mahkumlarla karşılaşmayacak. Personele göre, bu sayede diğer mahkumlarla teması önlenecek ve mahkumların içeriye gizlice sokulan cep telefonlarıyla Sarkozy'nin fotoğrafını çekmeleri engellenecek.

Hücrede, tuvalet ve duş, masa telefonu ve her ay 14 euro ödeyeceği bir televizyon bulunacak. Yakınları Sarkozy'yi haftada üç kez ziyaret edebilecek.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy'nin, 2007'de seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı öne sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını verdi.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etti.

Eski cumhurbaşkanı salı günü cezaevine girdi. Avukatları aynı gün, serbest bırakılması için başvuru yaptı.

