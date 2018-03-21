Sarkozy hakkında dava açıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy adli kontrol altına alındı. Sarkozy hakkında dava açma kararı, gözaltında yaklaşık 25 saat süren sorgu sonrasında sorgu hakimleri tarafından verildi.

Sarkozy hakkında dava açılması suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Dava sürecinin nasıl işleyeceğine davaya bakan mahkeme karar verecek. Sarakozy hakkıdna daha önce de başka dosyalarda dava açılmış, eski Fransa cumhurbaşkanı bu davalarda beraat etmişti.

Ancak dava açılması sorgu hakimlerinin elinde Sarkozy'nin Libya finansmanından haberdar olduğuna dair ciddi bulgular buunduğu şeklinde yorumlanıyor.

Sarkozy'nın davalık olmasına neden olan soruşturma Mayıs 2012'de Mediapart adlı haber portalının cumhurbaşkanı seçimi sırasında yayımladığı bir haber sonrasında Nisan 2013'te açılmıştı.

Haberde Sarkozy'nin 2007 cumhurbaşkanı seçim kampanyasının eski Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından finanse edildiği, Sarkozy'nin bu destek karşılığında Kaddafi'ye Libya ile ilişkileri normalleştirme vaadinde bulunduğu öne sürülmüştü. Sarkozy cumhurbaşkanı seçildikten sonra Kaddafi Fransa'da büyük törenlerle ağırlanmış ve Paris'in göbeğine bedevi çadırı kurmasına izin verilmişti.

Kaddafi rejimi 2011 yılında büyük ölçüde Sarkozy'nin yönetimindeki Fransa'nın askeri müdahalesiyle devrildikten sonra eski rejimin önde gelen isimleri, Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyasının Libya tarafından finanse edildiğini söylemişlerdi. Bu konuda Kaddafi rejimiyle anlaşmanın 2016 yılında İçişleri Bakanı olan Sarkozy'nin bu ülkeye resmi ziyareti sırasında yapıldığı söyleniyor.

Sarkozy dışında dosyada Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri Claude Gueant ve eski İçişleri bakanı Brice Hortefeux'nün de adları geçiyor.

Libya-Fransa ticari ilişkilerinde ön planda olan Lübnan kökenli işadamı Ziyad Takieddin, 2016 yılında Fransız medyasına yaptığı açıklamada, şahsen 2006 sonu ve 2007 başında 3 kez Trablus ile Paris arasında valizle Kaddafi'den Sarkozy'ye toplam 3,5 milyon euro nakit para getirdiğini söylemişti.

Kaddafi'nin eski askeri istihbarat şefi ve eski başbakanı da Sarkozy'ye nakit para verildiğini öne süren diğer isimler. Kimi kaynaklar Sarkozy'ye Kaddafi rejimi tarafından aktarılan paranın 50 milyon euro olduğunu iddia ediyor.

Kaddafi'nin tam olarak ne karşılığında Sarkozy'yi finanse etmiş olabileceği konusunda da değişik spekülasyonlar var. Kimi araştırmacı gazeteciler sivil nükleer ve airbus satışı gibi önemli ticari kontratları gündeme getiriyor.

Fransız medyası son haftalarda Libya'dan gelen şahitlikler temelinde soruşturmanın hızlandığını ve Sarkozy'nin bu kapsamda sorgusuna başvurulduğunu belirtiyor.

Sarkozy hakkında dava açılmasıyla soruşturmanın bundan böyle daha görünür hale geleceği ve uluslarası boyut kazanabileceği yorumları da yapılıyor.