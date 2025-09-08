Şaşırtan internet alışkanlığı: Yetişkinlerin yüzde 28'i sürekli çevrim içi

Pew Araştırma Merkezi, 8 Ocak ile 26 Nisan arasında 24 ülkedeki 26 bin 504 yetişkine interneti ne sıklıkla kullandıklarını sordu.



Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 28'i, neredeyse her zaman çevrim içi olduğunu belirtti.



Katılımcıların yüzde 40'ı günde birkaç kez internet kullandığını, yüzde 9'u ise hiç kullanmadığını ifade etti.



ÜLKEDEN ÜLKEYE FARK EDİYOR



Araştırmaya katılan ülkeler arasında internet kullanımı konusunda büyük farklar bulunuyor.



Sürekli çevrim içi bulunma oranı en yüksek ülke Japonya oldu. Japonya'da yetişkinlerin yüzde 56'sı sürekli çevrim içi olduklarını kaydetti.



Bu oranın en düşük olduğu Nijerya'da ise yetişkinlerin yüzde 13'ü sürekli çevrim içi olduğunu belirtti.



Güney Kore'deki yetişkinlerin neredeyse yarısı, Arjantin, İsrail, İspanya, Türkiye ve ABD'dekilerin yaklaşık yüzde 25'i sürekli çevrim içi olduğunu bildirdi.



Öte yandan, internet kullanımının en düşük olduğu Hindistan'da yetişkinlerin yüzde 36'sı hiç internete girmiyor.



Güney Afrika ve Nijerya'daki yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri, Kenya'dakilerin ise yaklaşık üçte biri interneti hiç kullanmadıklarını belirtti.