Satılık çocuk skandalı: 45 yaşındaki adam, 6 yaşındaki kızla evlendi

Afganistan'da 45 yaşındaki bir adam, altı yaşındaki bir kızı "gelin" olarak aldı.



Zaten iki kadınla evli olan adam, küçük kızı ailesinden para karşılığında satın aldı. Evlilik töreni Helmand vilayetinin Marjah bölgesinde yapıldı. Hem çocuğun babası hem de damat gözaltına alındı ancak henüz resmi olarak suçlanmadılar.

KIZ ÇOCUKLARI PARAYLA SATILIYOR



Afganistan’da çocuk yaşta evlilik hala yaygın. Bu durum çoğu zaman yoksulluk nedeniyle ailelerin kız çocuklarını evlendirmesinden kaynaklanıyor.



The Afghan Times’a konuşan yerel bir insan hakları aktivisti Mahbob, çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi: “Köyümüzde birçok aile kızlarını para karşılığında verdi. Kimse onlara yardım etmiyor. İnsanlar umutsuz.”



Kız çocuklarının para karşılığında evlendirilmesine “walwar” adı veriliyor. Bu uygulamada kızlar, görünüşleri, sağlık durumları ve eğitim seviyeleri gibi kriterlere göre fiyatlandırılıyor.

"O PARAYLA DİĞER ÇOCUKLARIMI DOYURDUM"



Ancak işin içinde yalnızca maddi sıkıntı yok. Bazı kız çocukları, düşman aileler arasındaki kan davalarını çözmek için takas ediliyor.



50 yaşındaki Amiri, 14 yaşındaki kızını 27 yaşındaki bir adama 300 bin Afgani'ye evlendirdiğini anlatıyor.



Amiri, “Onun çok küçük olduğunu biliyordum ama evde hiçbir şeyimiz yoktu. O parayla diğer çocuklarımı doyurdum” diyor.

TALİBAN YÖNETİMİNİN KADINI BOĞAN YASAKLARI



2001’deki ABD öncülüğündeki işgalin ardından bu uygulama azalmıştı. Ancak Taliban’ın 2021’de yeniden iktidara gelmesiyle birlikte çocuk evlilikleri yeniden artışa geçti.



Taliban yönetimi altında kadınların özgürlükleri ciddi biçimde kısıtlandı. Ülke genelnde kadınların vücutlarını tamamen örten kıyafetler giymesi ve kamusal alanda seslerini alçaltmaları zorunlu. Ayrıca yalnız seyahat etmeleri yasaklandı.



Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir BM raporuna göre, bu baskılar çocuk ve zorla evliliklerde yüzde 25 artışa neden oldu.

TALİBAN LİDERLERİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI



Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afgan kadınlarına yönelik muameleyi insanlığa karşı suç olarak niteledi ve Taliban’ın iki üst düzey yetkilisi hakkında tutuklama kararı çıkardı.



Taliban ise bu suçlamaları reddederek, “açık bir düşmanlık göstergesi” olarak değerlendirdi.



Afganistan’da resmi olarak belirlenmiş bir asgari evlilik yaşı bulunmuyor. Taliban, Batı destekli yönetim tarafından 2001 sonrası belirlenen 16 yaş sınırını geçersiz saymış durumda.