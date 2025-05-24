Satılık çocuk skandalı: Güney Kore hükümeti ilk kez mahkemede

BBC News'te yayımlanan habere göre, Güney Kore'de 1975 yılında altı yaşındaki kızı Kyung-ha'yı kaybeden Han Tae-soon, 44 yıl sonra kızını bulduktan sonra Güney Kore hükümetine dava açtı.



Han, kızının kaçırılarak yetimhaneye götürüldüğünü ve sahte belgelerle ABD'ye evlatlık verildiğini iddia ediyor. Bu olay, Güney Kore'nin tartışmalı yurtdışı evlat edinme programının karanlık yönlerini yeniden gündeme getirdi.

GÜNEY KORE'DE EVLATLIK SKANDALI



Güney Kore'de 1950'lerden bu yana yaklaşık 170 bin ila 200 bin Güney Koreli çocuk, çoğunlukla Batı ülkelerine evlatlık verildi.



Mart ayında yayımlanan bir soruşturma raporu, hükümetlerin denetim eksikliği nedeniyle özel ajansların çocukları "kâr amacıyla ihraç etmesine" izin verdiğini ortaya koydu.



Raporda, evlat edinme ajanslarının sahte belgeler düzenlediği, çocukların kimliklerini değiştirdiği ve bazı durumlarda çocukların kaçırıldığı belirtildi.



HİÇBİR ZAMAN ANNE-KIZ OLAMAYACAKLAR



Han Tae-soon, 2019 yılında DNA eşleştirmesi yoluyla kızı Laurie Bender'ı buldu. Ancak dil ve kültürel farklılıklar nedeniyle aralarındaki iletişim sınırlı kaldı.



Han, her gün İngilizce çalışarak kızına daha yakın olmayı umuyor. Davası, Güney Kore'de biyolojik bir ebeveynin hükümete karşı açtığı ilk dava olma özelliğini taşıyor. Hükümet, davanın sonucuna göre "gerekli adımları" atacağını belirtti.



Bu dava, Güney Kore'nin geçmişteki evlat edinme uygulamalarının yeniden değerlendirilmesine ve benzer mağduriyetlerin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.