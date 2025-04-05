"Satranç tahtası katili" itiraflara hazırlanıyor

Rusya'da 48 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilen seri katil, ülkenin cezaevi idaresinden yapılan açıklamaya göre, 11 cinayeti daha itiraf etmeye hazır olduğunu söyledi.

Şu anda 50 yaşında olan Aleksandr Piçuşkin, Moskova'daki Bitsevski Parkı civarındaki kurbanlarını hedef aldı. Kurbanların çoğunın evsiz, alkolik veya yaşlı olduğu belirtildi.

1992'den 2006'ya kadar süren cinayet serisinin ardından 2007'de yargılandı ve hapse atıldı.

Rus medyası ona "satranç tahtası katili" lakabını takmıştı çünkü dedektiflere, kurbanlarının her biri için 64 karelik bir satranç tahtasının her karesine bir madeni para koymayı planladığını söylemişti.

Skynews'ün bildirdiğine göre seri katil, cezasının ardından Rusya'nın Arktik bölgesindeki ücra bir hapishane olan Polar Owl Hapishanesi'nde tutuluyor.

Rusya Cezaevi Sistemi bugün, Telegram mesajlaşma uygulamasında yaptığı açıklamada, sanığın soruşturmacılara 11 erkek ve kadının daha öldürülmesini itiraf etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Önceki yargılanmasında 63 kişiyi öldürdüğünü iddia etmiş, ancak sadece 48 cinayet ve üç cinayete teşebbüsle suçlanmıştı.

Eğer 11 ek cinayetten de suçlu bulunursa, Rusya'nın kayıtlara geçen en çok öldüren ikinci seri katili olacak.

Eski polis memuru Mihail Popkov, 78 cinayetten hüküm giydi.

