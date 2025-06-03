Satranç 1 numarası Carlsen’den yenilgi tepkisi: Yumruğunu masaya vurdu

Norveçli satranç büyük ustası ve dünya 1 numarası Magnus Carlsen, bir başka şampiyon Gukesh Dommaraju’ya yenilmesinin ardından tepkisini yumruğunu satranç masasına vurarak gösterdi.



CBS News haber sitesinin aktardığına göre, mevcut dünya şampiyonu olan 19 yaşındaki Hindistanlı Dommaraju, pazar günü satranç tahtasında son hamlesini yaptıktan sonra Carlsen, rakibinin elini sıkmadan önce yumruğunu öfkeyle masaya vurdu ve sandalyesinden kalktı. Carlsen’in Norveç Satranç Turnuvası’nda yaşadığı yenilgiye verdiği tepkinin görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

"ONUN İÇİN ŞOK EDİCİ BİR KAYIP, BENİM İÇİN ŞANSLI BİR GÜN"



Norveç’in TV2 kanalına açıklamada bulunan Hindistanlı satranç oyuncusu, bunun Carlsen için şok edici bir kayıp olduğunu, kendisi için ise şanslı bir gün olduğunu söyledi.

Müsabaka ayrıca Chess.com internet sitesi üzerinden Twitch’te canlı yayınlandı. Carlsen, aldığı yenilgiye karşın turnuvayı birinci sırada götürmeye devam ediyordu.



19 YAŞINDA DÜNYA 1 NUMARASI OLDU



Magnus Carlsen, 2010 yılında dünya 1 numarası olduğunda henüz 19 yaşındaydı. Beş dünya şampiyonluğu kazanan Norveçli satranç oyuncusu, satrançta en yüksek seviyeye 2 bin 882 puan ile 2014 yılında ulaştı ve o günden bu yana dünya sıralamasındaki birinci sırasını koruyor.



Dommaraju ise geçen yıl henüz 18 yaşındayken en genç dünya şampiyonu olmuştu. Dommaraju, Carlsen’e karşı kazandıktan sonra basına verdiği demeçte “hâlâ titrediğini” söyledi, “Ne olduğunu bilmiyorum” diye konuştu. Dommaraju, Chess.com’a göre, halihazırda dünya 5 numarası konumunda.

