Satrancın Rus efsanesi Boris Spassky hayatını kaybetti

1978'de Fransız vatandaşlığına geçen Spassky, 1969-1972 yılları arasında dünya satranç şampiyonu oldu. Soğuk savaş döneminde büyük yankı uyandıran "Yüzyılın Maçı" olarak adlandırılan Reykavik'teki maçta Amerikalı Bobby Fischer'e unvanını kaybetti. Spassky, ilk iki oyunu kazandıktan sonra toplamda 12,5-8,5 skorla mağlup oldu. Ancak altıncı oyunda Fischer’e karşı kaybettikten sonra onu alkışlayarak büyük bir centilmenlik örneği sergiledi.



Eski dünya şampiyonu Anatoly Karpov, 1974'te Adaylar Turnuvası'nın yarı finalinde yendiği Spassky'ye saygı duruşunda bulundu. Onun için, "Satrançtaki idolüm José Capablanca ve Boris Spassky idi. Spassky'yi yenmek benim için en büyük zaferdi ve bir anlamda öğretmenimi yenerek içimdeki bir eşiği aşmış oldum." ifadesini kullananan Karpov, Spassky'nin satrançta bir dönemi temsil ettiğini vurguladı.



Rus Satranç Federasyonu Başkanı Andrei Filatov, Spassky'nin kaybını büyük bir trajedi olarak nitelendirerek, "Boris Spassky'nin oyunları ve satranca katkıları, nesiller boyu devam edecek. Bu, ülkemiz için büyük bir kayıptır." ifadelerini kullandı.

