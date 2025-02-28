Satrancın Rus efsanesi Boris Spassky hayatını kaybetti
Rusya'nın satranç büyükustası ve hayatta olan en yaşlı dünya satranç şampiyonu Boris Spassky 88 yaşında hayatını kaybetti. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) genel direktörü Emil Sutovsky Spassky'nin vefat ettiğini duyurdu.
1978'de Fransız vatandaşlığına geçen Spassky, 1969-1972 yılları arasında dünya satranç şampiyonu oldu. Soğuk savaş döneminde büyük yankı uyandıran "Yüzyılın Maçı" olarak adlandırılan Reykavik'teki maçta Amerikalı Bobby Fischer'e unvanını kaybetti. Spassky, ilk iki oyunu kazandıktan sonra toplamda 12,5-8,5 skorla mağlup oldu. Ancak altıncı oyunda Fischer’e karşı kaybettikten sonra onu alkışlayarak büyük bir centilmenlik örneği sergiledi.
Eski dünya şampiyonu Anatoly Karpov, 1974'te Adaylar Turnuvası'nın yarı finalinde yendiği Spassky'ye saygı duruşunda bulundu. Onun için, "Satrançtaki idolüm José Capablanca ve Boris Spassky idi. Spassky'yi yenmek benim için en büyük zaferdi ve bir anlamda öğretmenimi yenerek içimdeki bir eşiği aşmış oldum." ifadesini kullananan Karpov, Spassky'nin satrançta bir dönemi temsil ettiğini vurguladı.
Rus Satranç Federasyonu Başkanı Andrei Filatov, Spassky'nin kaybını büyük bir trajedi olarak nitelendirerek, "Boris Spassky'nin oyunları ve satranca katkıları, nesiller boyu devam edecek. Bu, ülkemiz için büyük bir kayıptır." ifadelerini kullandı.
Rus Satranç Federasyonu İcra Direktörü Alexander Tkachev de Spassky'nin ölümüyle ilgili, "Onun ölümü satranç dünyası için büyük bir kayıp. Moskova'da yaşıyordu ve yakın çevresiyle temas halindeydi. Kitaplardan bildiğimiz Spassky’den farklı biri olarak tanıdım. Onunla konuşmak her zaman ilginçti, inanılmaz bir hikâye anlatıcısıydı. Onun ölümü hakkında konuşmak benim için çok zor." dedi.
Spassky, Fransa'yı 1984, 1986 ve 1988 yıllarında Satranç Olimpiyatlarında temsil etti. 1990'larda Paris’te Luxembourg Bahçeleri’nde satranç oynarken görüldü.
2000'li yılların başlarında sağlığı bozulmaya başlayan Spassky, 2012 yılının Ağustos ayında Paris'te ortadan kayboldu. Ekim ayında Moskova'da tekrar ortaya çıktı. O dönemde yaptığı açıklamada, "Rusya'ya dönmek benim arzumdu. Fransa'daki zamanım sona ermişti. Yeni bir aşamaya başlama vakti gelmişti. Gitme zamanımın geldiğini anladım." ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Abd
- Rusya
- Fransa