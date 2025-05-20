Satrançta rekor: Magnus Carlsen “dünyayla” berabere kaldı

Norveçli satranç büyük ustası Magnus Carlsen, dünya çapında 143 binden fazla kişiye karşı oynadığı "rekor" mahiyetindeki tek bir müsabakada berabere kalmaya zorlandı. 4 Nisan’da Chess.com internet sitesinde başlayan ve “Magnus Carlsen Dünya’ya Karşı” başlığını taşıyan oyun, aynı zamanda bir dünya şampiyonunun yer aldığı ilk çevrimiçi serbest stil yarışma oldu.

CBS News haber kanalının haberine göre, mega müsabaka, Dünya Takımı’nın üçüncü kez Carlsen’e “şah çekmesinin” ardından sona erdi. Oyunun oynandığı internet sitesi, Carlsen’in açık ara bir farkla müsabakayı kazanacağını öngörüyordu.



“ÇOK SAĞLAM BİR SATRANÇ OYUNU OYNADILAR”



Dünya Takımı, maç boyunca her hamleye oylama ile karar verdi ve her bir tarafın hamlede bulunmak için 24 saati vardı. Carlsen, beyaz satranç taşlarıyla oynadı.

Dünya Takımı, Carlsen’e satranç tahtasının köşesinde, kaçamayacağı bir noktada üç kez “şah çekmesinin” ardında 32’nci hamlede oyunu kazandı. Söz konusu kurala “üç kez tekrar” adı veriliyordu ve bu, satranç tahtasındaki tüm taşların üç seferinde de aynı yerde olduğu anlamına geliyordu. Bu durum ise beraberliği beraberinde getiriyordu.



34 yaşındaki Carlsen, 2010 yılında, henüz 19 yaşındayken dünyanın bir numraları seri başı olmuş ve Dünya Şampiyonası’nı beş kez kazanmıştı. Carlsen, 2014 yılında 2882 ile en yüksek satranç derecelendirmesine sahip oldu. 10 yılı aşkın süre boyunca ise dünya 1 numarasındaki yerini korudu.



Carlsen, pazartesi günü yaşanan beraberliğin kaçınılmaz olduğunun ortaya çıkmasının ardından cuma günü yaptığı açıklamada, Dünya Takımı’nın başından beri “çok çok sağlam bir satranç” oyunu oynadığını söyledi.



ÜÇÜNCÜ KEZ “REKOR”



Öte yandan, bu, “Dünya”ya karşı oynanan ve rekor kıran üçüncü çevrimiçi oyun oldu. 1999 yılında da Rus büyük usta Garry Kasparov, Microsoft Ağı üzerinden 50 bini aşkın kişiye karşı satranç oynamış ve dört ay sonra bu oyunu kazanmıştı.



2024 yılında da Hindistanlı büyük usta Viswanathan Anand, yine Chess.com üzerinden yaklaşık 70 bin kişiden oluşan “Dünya” ekibine karşı mücadele etmiş ve kazanmıştı.



Geçen hafta boyunca satranç oyuncularının oyunun akıbeti konusunda farklı görüşleri olduğu görüldü. Buna göre, oyuncular Carlsen’i beraberliğe zorlamak ile sonunda yenilgi anlamına gelse de ona karşı oynamaya devam etmek arasında kararsız görünüyordu. Bir kullanıcı, çevrimiçi sohbet bölümünde, “Berabere kalmayın. Magnus ile oynamaya devam edin” diye yazmış, bunun bir daha önlerine gelmeyecek bir fırsat olduğuna dikkat çekmişti. Bir başka kullanıcı ise “Bu kadar harika bir oyun için teşekkürler Magnus. Tarih yazdık” ifadelerini kullanmıştı.

