Satterfield, adaylığının onay süreci kapsamında Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda ifade verdi. Oturumda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımıyla ilgili sorular yöneltilen Satterfield, Türkiye’nin bu adımı atması halinde F-35 savaş uçakları programına katılımını tehlikeye atacağını söyledi.



Satterfield “Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Türkiye seçimini yapmalı' demişti. Elçilik görevim onaylanırsa Türkiye’nin doğru seçimi yapması için çalışacağım” diye konuştu.



Satterfield, “Türkiye’ye S-400 alımını hayata geçirirse F-35 programının parçası olamayacağı en yüksek düzeyde mesaj olarak açık şekilde iletildi. Bu adımın sonuçları ve son derece cazip alternatifleri olduğunu anlatmak için elimizdeki her imkanı kullanacağız” dedi.

Satterfield, Türkiye’de NASA çalışanı Serkan Gölge dahil tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının hepsi serbest kalana kadar çaba sarf edeceğini de vurguladı.

SATTERFİELD KİMDİR?



Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.



1980 yılından beri özellikle Orta Doğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu.



Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.



Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.



George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı.



2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.