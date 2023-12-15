Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bileşen keşfi

Araştırmacılardan Jonah Peter bulgulara ilişkin, "Enceladus yaşam için temel gereklilikleri karşılıyor gibi görünüyor." dedi.



Peter, "Çalışmamız, Enceladus'un yaşamın yapı taşlarını oluşturmak ve yaşamı sürdürmek için gerekli moleküllerden bazılarına ev sahipliği yaptığına dair kanıt sağlıyor" ifadesini kullandı.



Söz konusu araştırmanın sonuçları, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.