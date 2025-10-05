Satürn’ün uydusunda yaşam olasılığı güçleniyor

Satürn’ün gizemli uydusu Enceladus, yaşam arayışında yeniden umut verdi. Bilim insanları, uydunun yüzeyinden uzaya fışkıran buzlu gayzerlerde yeni tür organik moleküller keşfetti.

AP'nin haberine göre, NASA’nın Cassini uzay aracının 2008’de Enceladus’un yakınından geçerken topladığı verilere dayanıyor. Yaklaşık 500 kilometre çapındaki uydu, buzla kaplı yüzeyinin altında dev bir okyanus barındırıyor. Güney kutbu yakınındaki çatlaklardan fışkıran su buharı ve buz parçacıkları, uzun süredir Dünya dışı yaşam olasılığının en güçlü adaylarından biri olarak görülmesini sağlıyor.

Washington Üniversitesi’nden Fabian Klenner, Enceladus’un yaşam barındırdığına dair doğrudan kanıt bulunmadığını vurguladı:

“Yaşanabilir olmak ve yaşam barındırmak iki farklı şey. Enceladus’un yaşama elverişli koşullara sahip olduğuna inanıyoruz ama gerçekten yaşam var mı, bilmiyoruz.”

YERLATI OKYANUSUNDAN GELİYOR

Araştırma ekibi, Cassini’nin gayzerlerden topladığı minik buz taneciklerini yeniden analiz etti. Daha hızlı çarpan bu yeni örnekler, içerdikleri kimyasal bileşiklerin daha net incelenmesini sağladı. Bilim insanları, bu taze taneciklerde önceden tespit edilen organik moleküllerin aynısını buldu ve bunların doğrudan uydunun yeraltı okyanusundan geldiğini doğruladı.

Çalışmanın başyazarı, Freie Universität Berlin'nden Nozair Khawaja, keşfin önemini şöyle özetledi:

“Bu moleküllerin Enceladus’un okyanus tabanından kaynaklandığından ve yaşama elverişlilik potansiyelini artırdığından eminiz.”

Uzmanlara göre Enceladus’un okyanus tabanında, Dünya’nın Arktik bölgelerindekilere benzer hidrotermal bacalar bulunma olasılığı oldukça yüksek. Bu yapıların, yaşamın oluşması için gerekli kimyasal enerji kaynaklarını sağlayabileceği düşünülüyor.

Cassini misyonu 2017’de sona ermiş olsa da, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Çin önümüzdeki yıllarda Enceladus’a yeni keşif görevleri planlıyor. NASA’nın ise yaşam belirtilerini araştırmak üzere 2030’da Jüpiter’in uydusu Europa’ya ulaşması beklenen Europa Clipper adlı uzay aracı yolda.