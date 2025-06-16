Savaş 4'üncü gününde: İsrail, İran'da hastaneyi hedef aldı

UAEA Başkanı Rafael Grossi.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İsrail'in saldırı düzenlediği İsfahan'daki nükleer tesis hakkında açıklamada bulundu. Grossi, cuma günü düzenlenen saldırıda dört binanın zarar gördüğünü, bu binaların merkezi kimya laboratuvarı, uranyum dönüştürme tesisi, Tahran reaktör yakıtı üretim tesisi ve uranyum tetraflorür (UF4) metal işleme tesisi olduğunu belirtti.

UAEA'nın İran'da bulunmaya devam ettiğini ve edeceğini belirten Grossi, denetimlerin güvenlik koşulları izin verir vermez süreceğini kaydetti.

Diğer nükleer tesisler hakkında da bilgi veren UAEA Başkanı, Fordo yakıt zenginleştirme tesisi ile inşa aşamasında olan Hondab ağır su reaktöründe herhangi bir hasarın tespit edilmediğini bildirdi.

Grossi, İran'ın Natanz nükleer tesisinin yer altında bulunan bölümüne yönelik herhangi bir saldırı emaresinin olmadığı bilgisini paylaştı.