İsrail: İranlı üst düzey komutan Ali Şedmani öldürüldü
İsrail-İran savaşı beşinci gününde devam ederken, İsrail'in İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ordusu, İran'ın acil durum komutanı Ali Şedmani'yi öldürdüğünü ileri sürdü. İran'dan henüz doğrulama gelmedi.
İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş beşinci günde de sürüyor.
İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi yaşamını yitirdi, bin 277 kişi yaralandı.
İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.
İnsansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.
İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.
09.35 - İSRAİL'İN KAŞAN KENTİNE SALDIRISINDA BEŞ KİŞİ ÖLDÜ
09.30 - İSRAİL: İRANLI ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın üst düzey bir komutanını daha öldürdüğünü ileri sürdü.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail, İran'ın en üst düzey komutanı olarak tarif ettiği Ali Şedmani'yi öldürdüğünü iddia etti.
El Cezire haber sitesinin haberine göre, İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu'nun Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Şedmani'yi öldürdüğünü iddia etti. İsrail'in açıklamasında, Şedmani'nin İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e "en yakın adam olduğu" belirtildi.
Şedmani, İsrail'in Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'nın eski komutanı Gholam Ali Rashid'i öldürmesinin ardından bu göreve getirilmişti. Şedmani'nin İran ordusunun acil durum ve savaş zamanı komutanı olduğu belirtildi.
08.45 - TEL AVİV VE KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, İsrail'in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Ajansın haberine göre, kentin kuzeyindeki Herzliya'da büyük patlamalar yaşanıyor.
İsrail'in Haaretz gazetesi de İran'dan fırlatılan füzeler sebebiyle ülke çapında sirenlerin çalmaya başladığını aktardı. Kudüs'te ve İsrail'in iç kesimlerinde patlamaların duyulduğu bildirildi. İsrail acil durum servisi MADA, ilk belirlemelere göre, İsrail'in iç kesimlerinin doğrudan isabet aldığını aktardı.
İsrail ordusu da İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.
Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarının da takip edilmesi istendi. İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.
08.35 - TRUMP: İSRAİL-İRAN ATEŞKESİ İÇİN DÖNMÜYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden neden erken ayrıldığı hakkında açıklama yaptı. Trump, zirveden erken ayrılmasının olası İsrail-İran ateşkesi ile "hiçbir ilgisinin bulunmadığını" söyledi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'un G7'den erken ayrılma sebeplerini "yanlış bir şekilde" tarif ettiğini savundu.
Macron'un "reklam peşinde" olduğunu söyleyen Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un kendisinin "ateşkes üzerinde çalışmak için erken ayrıldığını söylediğini" hatırlatarak, "Yanlış! Neden Washington'a dönüş yolunda olduğum hakkında hiçbir fikri yok. Ama bu kesinlikle ateşkesten çok daha büyük bir şeyle ilgili. Kasıtlı ya da değil, Emmanuel bunu yanlış anladı." ifadelerini kullandı.
08.30 - TEBRİZ'DE PATLAMA SESLERİİsrail, 13 Haziran'da Tebriz Havalimanı'na saldırı düzenledi.
08.15 - İSRAİL'İN İRAN TELEVİZYONUNA SALDIRISINDA ÜÇ ÖLÜİsrail, İran devlet televizyonu binasını vurdu.
AFP'nin İran devlet basınından aktardığına göre, İsrail'in dün akşam saatlerinde İran devlet televizyonuna düzenlediği saldırıda üç kişi öldü.
İran'ın devlet haber ajansı IRNA, hayatını kaybeden iki medya çalışanının isimlerini Nima Rajabpour ve Masoumeh Azimi olarak açıkladı. Haberde, Rajabpour'un haber editörü, Azimi'nin ise İran'ın hedef aldığı IRIB isimli yayıncının sekreterliğinde çalışan olduğu bilgisi verildi. Üçüncü kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.
07.50 - ABD'DEN İSRAİL'DEKİ VATANDAŞLARINA UYARI MESAJIİsrail'den fırlatılan füzeler Kudüs semalarında.
Elçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, tüm büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde veya yakınlarında sığındıkları güvenli yerlerde kalmayı sürdürmelerinin talep edildiği aktarıldı.
İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın kapalı olduğu, uçuşların yapılmadığı ve ülke genelindeki limanların hizmet dışı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, şu anda İsrail'den ayrılacak ABD vatandaşlarını tahliye etmek veya doğrudan yardım etmek için uygun durumda değildir" denildi.
Açıklamada, mevcut güvenlik durumu ile İsrail içinde konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı yönergeleri doğrultusunda büyükelçiliğin bugün kapalı olacağı belirtildi.
06.10 - ÇİN'DEN VATANDAŞLARINA "İSRAİL'İ TERK EDİN" UYARISI
Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, kurumsal WeChat hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı.
Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor" ifadesine yer verildi.
Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti.
05.20 - İSRAİL: İRAN'DAN ATEŞLENEN BALİSTİK FÜZELER ENGELLENDİ
İran'ın saldırısı sonrası Tel Aviv.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yaklaşık bir saat arayla atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde alarmların devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini duyurdu.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ilk dalgada üç ila beş, ikinci dalgada ise bir füzenin ateşlendiğini aktardı.
İsrail ordusu, saat 02.00 sularında ülkenin kuzeyinde tespit edilen insansız hava araçlarının da engellendiğini iddia etti.
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