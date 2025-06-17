İsrail: İranlı üst düzey komutan Ali Şedmani öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinden neden erken ayrıldığı hakkında açıklama yaptı. Trump, zirveden erken ayrılmasının olası İsrail-İran ateşkesi ile "hiçbir ilgisinin bulunmadığını" söyledi. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'un G7'den erken ayrılma sebeplerini "yanlış bir şekilde" tarif ettiğini savundu.

Macron'un "reklam peşinde" olduğunu söyleyen Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un kendisinin "ateşkes üzerinde çalışmak için erken ayrıldığını söylediğini" hatırlatarak, "Yanlış! Neden Washington'a dönüş yolunda olduğum hakkında hiçbir fikri yok. Ama bu kesinlikle ateşkesten çok daha büyük bir şeyle ilgili. Kasıtlı ya da değil, Emmanuel bunu yanlış anladı." ifadelerini kullandı.