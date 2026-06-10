Savaş alanında ilk. Düşen Apache helikopterindeki askerler nasıl kurtarıldı?

Savaş alanında bir ilk yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda devriye sırasında düşürülen Amerikan helikopterinin iki pilotu, insansız deniz aracıyla kurtarıldı.

Amerikan Merkez Komutanlığı'nın açıklamasına göre, kurtarma operasyonu salı sabaha karşı 5 sıralarında düzenlendi. Apache helikopteri, operasyondan iki saat önce düşürülmüştü.

DEVREYE İNSANSIZ DENİZ ARACI GİRDİ

Devreye, Saronic firmasının ürettiği Corsair insansız deniz aracı girdi. Pilotların yeri tespit edildi ve ardından Corsair deniz drone 'u bölgeye gönderildi.

İki pilot, insansız deniz aracıyla güvenli bir bölgeye götürüldü ve o noktada helikoptere çekilerek kurtarıldılar.

Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

OPERASYON TARİHE GEÇTİ

Bu operasyon, insansız deniz aracının kullanıldığı ilk kurtarma operasyonu olarak tarihe geçti. Operasyonda Amerikan donanmasından insansız deniz aracı kullanma konusunda uzmanlaşmış 59. Görev Kuvveti yer aldı.

Amerikan ordusu, Corsair drone'unu İran'la savaşta Mart'ta kullanmaya başladı. Saronic firmasının ürettiği deniz drone'u 7 metre 30 santimetre uzunluğunda ve 450 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Drone, 35 knot yani saatte 56 kilometre hıza ulaşabiliyor.

AMERİKAN ORDUSUNUN HİBRİT SAVAŞ HEDEFİ

Amerikan donanması, yıllardır hibrit bir filo oluşturmanın peşinde. Yani insanlı ve insansız gemilerden oluşan filoların artması hedefleniyor.

Bu kapsamda Corsair'in üreticisi Saronic firmasıyla Aralık'ta 392 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzalandı.