Savaş Avrupa'ya mı sıçrayacak? İran'ın yeni hedef listesi

ABD gerilimi tırmandırırsa İran Avrupa'daki Amerikan hedeflerini vurmayı değerlendiriyor. İran'ın potansiyel hedefleri arasında Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü ve Kıbrıs'taki İngiliz Akrotiri Hava Üssü'nün de bulunduğu belirtiliyor.

İngiliz Financial Times gazetesine göre, Bulgaristan geçen ay ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının Bezmer Hava Üssü'nü kullanmasına izin verdiği için İran'ın hedefi olabilir.

Ayrıca İran'ın, çatışmanın tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı’ndaki denizaltı fiber optik kablolarına saldırmayı da masadaki seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

İran'ın Orta Doğu dışındaki hedefleri vurabileceğinin sinyali daha önce verilmişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI UYARMIŞTI

İran Devrim Muhafızları geçen ay ABD'nin İngiliz Askeri üslerini kullanması nedeniyle İngiltere'yi tehdit etmiş ve “İran topraklarına yönelik saldırı başlatmak için kullanılan her üssün meşru hedef olarak kabul edileceği" konusunda uyarmıştı.

Uzmanlar, İran'ın Avrupa ve diğer bölgelerdeki hedeflere yönelik füze tehdidini “gerçek ancak sınırlı” olarak niteliyor.

İran'ın, Şahab serisi gibi orta menzilli balistik füzeleriyle Güney ve Güneydoğu Avrupa’daki ABD unsurlarını hedef alabileceği, ancak daha uzak mesafelerdeki noktalara etkili hasar verme konusunda zorlanacağı belirtiliyor.

DIEGO GARCIA ÜSSÜ HEDEF ALINMIŞTI

Washington yönetimi, savaşın başladığı Şubat ayında İran'ın yaklaşık 4 bin kilometre mesafedeki, ABD ve İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia üssüne birden fazla füze fırlattığını açıklamıştı. Ancak füzelerin hiçbiri hedefe ulaşmadı.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından Douglas Barry bu saldırının İran'ın elinde 2 bin kilometreden daha uzun menzilli füzelerin olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söylüyor.

Barry, İran'ın elinde bu kadar uzun menzile sahip kaç füzenin olduğunun ise kesin olarak bilinmediğine işaret ediyor.

İran’ın ABD'ye vereceği karşılığın Washington’ın atacağı adımlara bağlı olacağı vurgulanıyor.